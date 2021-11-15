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Haberler Yaşam Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... Kayseri'deki çifte cinayetle ilgili katil zanlısı kardeş Yusuf Turhan, yengesi ve ağabeyini kabloyla boğduğunu ve çuvalla bağ evine götürdüğünü itiraf etmişti. Mehmet Turhan ve boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk çiftini boğarak öldürüp tandıra gömen kardeşi Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan ve eşi Nejla Turhan'ın yargılandığı davada, adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

15.11.2021 17:06 - Son Güncelleme: 15.11.2021 17:26
Müge Anlı’daki itirafın ardından ’tandır cinayeti’ olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

TANDIR CİNAYETİNDE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Müge Anlı’daki itirafın ardından ’tandır cinayeti’ olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.

Müge Anlı’daki itirafın ardından ’tandır cinayeti’ olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu tespit edildi.

Müge Anlı’daki itirafın ardından ’tandır cinayeti’ olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Öldürüldükten sonra çuvalla atıldıkları tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Müge Anlı’daki itirafın ardından ’tandır cinayeti’ olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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