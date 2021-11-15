Müge Anlı’daki itirafın ardından ’tandır cinayeti’ olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu

TANDIR CİNAYETİNDE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.