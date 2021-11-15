Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... İstenen ceza belli oldu
Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... Kayseri'deki çifte cinayetle ilgili katil zanlısı kardeş Yusuf Turhan, yengesi ve ağabeyini kabloyla boğduğunu ve çuvalla bağ evine götürdüğünü itiraf etmişti. Mehmet Turhan ve boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk çiftini boğarak öldürüp tandıra gömen kardeşi Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan ve eşi Nejla Turhan'ın yargılandığı davada, adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.
TANDIR CİNAYETİNDE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!
Müge Anlı'daki itirafın ardından 'tandır cinayeti' olarak gündeme gelmiş, cesetleri korkunç halde bulunmuştu... Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Öldürüldükten sonra çuvalla atıldıkları tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.
Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.