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Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda muhteşem manzaralar

Manisa'da endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Orman manzarası, havadan dronla görüntülendi.

DHA
15.11.2021 16:38 - Son Güncelleme: 15.11.2021 16:46
Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda muhteşem manzaralar

Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü ile göl gibi doğal güzellikleriyle özellikle seyahat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda muhteşem manzaralar

Sarı ve kahverengi tonlarıyla ormanlara, doğaseverler hayran kalıyor. Bölgede sonbahar manzarası ise dronla havadan görüntülendi.

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda muhteşem manzaralar

İzmir'den Spil Dağı Milli Parkı'na motosikletle gelen Hasan Kadir (44), "İşimden artakalan zamanlarda sürekli geziyorum.

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda muhteşem manzaralar

Özellikle Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerini gezerek, kışın doğal güzelliklerini yakalamaya çalışıyorum.

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda muhteşem manzaralar

Sonbaharın gelmesiyle sararan yaprakları izliyorum. İşten dolayı monotonlaşan bir hayatımız var.

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