Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda muhteşem manzaralar
Manisa'da endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Orman manzarası, havadan dronla görüntülendi.
15.11.2021 16:38
- Son Güncelleme: 15.11.2021 16:46
Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü ile göl gibi doğal güzellikleriyle özellikle seyahat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
İzmir'den Spil Dağı Milli Parkı'na motosikletle gelen Hasan Kadir (44), "İşimden artakalan zamanlarda sürekli geziyorum.