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Bağcılar'da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu iddia edilen Murat Ç. (31) çıkarıldığı mahkemece "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.11.2021 18:53 - Son Güncelleme: 15.11.2021 19:15
Bağcılar’da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı

Patlama, dün saat 08.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı.

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Bağcılar’da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı

Binanın çatı katında bulunan 6 kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bağcılar’da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı

DOĞALGAZ BORUSUNU BALTA İLE ZARAR VERDİ
Patlama sonrasında ikamette yapılan incelemeler doğalgaz borusuna balta ile vurularak patlamaya neden olunduğu tespit edilirken, uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Bağcılar’da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı

Patlamayla ilgili olarak Murat Ç., "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Bağcılar’da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı

"BEN KESİNLİKLE DOĞALGAZ BORUSUNU KESİP ATEŞE VERMEDİM"
Murat Ç. hakimlikteki ilk sorgusunda, "Bahse konu olay kesinlikle iftiradır. Akrabalarımla aramda husumet olduğu için kendileri bana iftira atmaktadır. Ben daha önce uyuşturucu kullandım ancak tedavi olduktan sonra bıraktım. Olay günü ben evden çıkmadan önce üst kattaki akrabalarımla tartıştım ve evden çıktım. Çıktıktan sonra dış kapıda biraz bekledim. Daha sonra patlama sesi duydum ve bu sesi duyar duymaz korkarak oradan uzaklaştım. Ben kesinlikle doğalgaz borusunu kesip ateşe vermedim" dedi.

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