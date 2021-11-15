Bağcılar'da binanın doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan kişi tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu iddia edilen Murat Ç. (31) çıkarıldığı mahkemece "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15.11.2021 18:53
- Son Güncelleme: 15.11.2021 19:15
"BEN KESİNLİKLE DOĞALGAZ BORUSUNU KESİP ATEŞE VERMEDİM"
Murat Ç. hakimlikteki ilk sorgusunda, "Bahse konu olay kesinlikle iftiradır. Akrabalarımla aramda husumet olduğu için kendileri bana iftira atmaktadır. Ben daha önce uyuşturucu kullandım ancak tedavi olduktan sonra bıraktım. Olay günü ben evden çıkmadan önce üst kattaki akrabalarımla tartıştım ve evden çıktım. Çıktıktan sonra dış kapıda biraz bekledim. Daha sonra patlama sesi duydum ve bu sesi duyar duymaz korkarak oradan uzaklaştım. Ben kesinlikle doğalgaz borusunu kesip ateşe vermedim" dedi.