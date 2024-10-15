Kırıkkale’de miras vahşeti! Narin’i bulan ekip 7 metre derinlikte buldu! Cesedi telle kaldırım taşına bağlayıp...

Kırıkkale 'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner, geçen 25 Eylül'de kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, önce köy ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Yalçıner'in yaşadığına dair herhangi bir ipucu bulunamayınca, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülmüş olabileceğini düşünerek soruşturma başlattı.

Aralıksız süren arama çalışmalarına, geçen cumartesi günü, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri de dahil oldu.