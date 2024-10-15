SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Kırıkkale'de miras vahşeti! Narin'i bulan ekip 7 metre derinlikte buldu! Cesedi telle kaldırım taşına bağlayıp...

Türkiye günlerdir farklı farklı şehirlerden gelen cinayet haberleriyle sarsılıyor. Korkunç bir olay da Kırıkkale'den çıktı. 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Yalçıner'in cansız bedenini Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini bulan JÖAK Timi Kızılırmak'ta buldu. Yalçıner'in önce tabancayla öldürüldüğü sonra cesedin telle kaldırım taşına bağlanıp nehre atıldığı ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin ise miras kavgası olduğu iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:53
Kırıkkale’de miras vahşeti! Narin’i bulan ekip 7 metre derinlikte buldu! Cesedi telle kaldırım taşına bağlayıp...

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner, geçen 25 Eylül'de kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, önce köy ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

Kırıkkale’de miras vahşeti! Narin’i bulan ekip 7 metre derinlikte buldu! Cesedi telle kaldırım taşına bağlayıp...

Yalçıner'in yaşadığına dair herhangi bir ipucu bulunamayınca, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülmüş olabileceğini düşünerek soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de miras vahşeti!

Kırıkkale’de miras vahşeti! Narin’i bulan ekip 7 metre derinlikte buldu! Cesedi telle kaldırım taşına bağlayıp...

Aralıksız süren arama çalışmalarına, geçen cumartesi günü, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cesedini Eğertutmaz deresinde bulan JÖAK Sualtı timleri de dahil oldu.

SON DAKİKA