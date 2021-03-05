Mart 2021 ayı BİM personel alımı kadroları ve maaşlar: BİM acilen 29 ilanla bu bölümlere işçi arıyor!

BİM'in resmi internet sitesinde güncel personel alımı ilanları paylaşılıyor. Depo ve şubeler için yeni işçi alımı ilanları yapılmaya devam ediyor. Zaman zaman yeni personel alımlarına ihtiyaç duyan BİM yeni açık iş pozisyonlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. 7 farklı il için yapılacak olan işçi alımı hakkındaki detaylar iş arayanlar tarafından merak konusu oluyor. İlanlara başvurular devam ederken başvuru şartları ve hangi illerde alım yapıldığı araştırılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisini paylaşıldı. İşte Mart 2021 ayı BİM personel alımı kadroları ve maaşlar