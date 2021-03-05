Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi
Türkiye'deki koronavirüs salgınında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da açık olduğu tespit edilen bir eğlence mekanına güvenlik güçleri baskın düzenledi. Eğlence mekanındakilere polisler ceza yazarken nöbetçi savcı da işletmeci Tahir A. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan gözaltı kararı verdi.
05.03.2021 12:47
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:20
SAVCI ACIMADI
Baskında, iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.