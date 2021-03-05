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Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

Türkiye'deki koronavirüs salgınında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da açık olduğu tespit edilen bir eğlence mekanına güvenlik güçleri baskın düzenledi. Eğlence mekanındakilere polisler ceza yazarken nöbetçi savcı da işletmeci Tahir A. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan gözaltı kararı verdi.

05.03.2021 12:47 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:20
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.

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Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

Nöbetçi savcı da iş yeri sorumlusu Tahir A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan gözaltı kararı verdi.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

25 KİŞİYE 157 BİN 500 LİRA CEZA
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

Eğlence mekanına baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

SAVCI ACIMADI
Baskında, iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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