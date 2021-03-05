Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da eğlence mekanına baskın! Savcı gözaltı kararı verdi

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.