Dünyanın en ilginç kahini Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri korkunç!
Bulgaristan'ın küçük bir köyünden dünyaya yayılan bir ün. Nostradamus'tan sonra dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2019 yılı kehanetleri pek iç açıcı değil. Terör saldırılarının artacağını söyleyen Baba Vanga'nın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili de pek hoş şeyler söylemiyor. İşte başta 2019 kehanetleri olmak üzere, Baba Vanga'nın tüm kehanetleri.
15.03.2019 15:15
- Son Güncelleme: 15.03.2019 15:45
Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkıp, söyledikleri ile dünyayı etkileyen bir kadın. Ne dediyse çıkan ve dedikleri doğru olmaya devam ederse sonumuzun pek hayırlı olmayacağı açık olan bir kadın, Baba Vanga. Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'nin tuttuğu belirtiliyor.
Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı.
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