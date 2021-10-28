Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledilen Şebnem Şirin Türkiye'yi yasa boğdu. Sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesen Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı. Zıbıncı tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Z, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.
28.10.2021 16:02
- Son Güncelleme: 28.10.2021 16:29
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.
Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.