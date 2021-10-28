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Haberler Yaşam Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledilen Şebnem Şirin Türkiye'yi yasa boğdu. Sevgilisi Şebnem Şirin'in boğazını kesen Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı. Zıbıncı tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Z, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.

28.10.2021 16:02 - Son Güncelleme: 28.10.2021 16:29
Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

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Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Denizli’de Şebnem Şirin sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü! Katil Furkan Zıbıncı’nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

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