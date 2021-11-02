Yeşilçam'ı sallayan "Mazlum'u getirin bana" repliği gerçek oldu! 11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor
Yeşilçam'ı sallayan "Mazlum'u getirin bana" repliği gerçek oldu. "Stres Koçu" adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay isimli vatandaş 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatlarıyla geçiniyor. Günay, Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminde geçen "Mazlum'u getirin bana" ünlü repliğinden yola çıkarak, canı sıkılan, patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı.
02.11.2021 21:41
- Son Güncelleme: 02.11.2021 21:42
Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbül'ü filminde geçen "Mazlum'u getirin bana" repliği gerçek oldu.
Çevresindekilerin bir zanaatı varken kendisinin işsizliği içinde ukde kalan Hasan Rıza Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden esinlenerek 2010 yılında kendi işini kurdu.
Başvurusu 2012'de onaylanan ve "Stres Koçu" markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altına alan Günay böylelikle Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı oldu.