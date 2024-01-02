Düzce'de tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada

Düzce'de alkollü olduğu belirtilen E.Ü. (35), bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'nde meydana geldi.
Alkollü olduğu belirtilen E.Ü., bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı.
Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan saklanırken, tüfekten çıkan saçmalar dükkanın duvarlarına ve camlara isabet etti. E.Ü. ardından dükkana girip, içerideki içki şişelerini kırdı.