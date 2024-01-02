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Düzce'de tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada

Düzce'de bir şahıs tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 16:05 Güncelleme 02 Ocak 2024, 16:41
Düzce’de tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada 1

Düzce'de alkollü olduğu belirtilen E.Ü. (35), bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı.

Düzce’de tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada 2

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'nde meydana geldi.

Alkollü olduğu belirtilen E.Ü., bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı.

Düzce’de tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada 3

Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan saklanırken, tüfekten çıkan saçmalar dükkanın duvarlarına ve camlara isabet etti. E.Ü. ardından dükkana girip, içerideki içki şişelerini kırdı.

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