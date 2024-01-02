Düzce'de tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı: O anlar kamerada

1 Düzce'de alkollü olduğu belirtilen E.Ü. (35), bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı.



2 POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen E.Ü., bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı.