Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından yer kabuğunun sırlarını çözmek için başlatılan Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, 12.262 metrelik derinliğiyle mühendislik sınırlarını zorladı. 1994 yılında kapatılan tesis, ezber bozan jeolojik keşiflere ve efsanelere ev sahipliği yaptı. Peki dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği neden kapatıldı? İşte yerin 12 kilometre altındaki büyük sır...
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