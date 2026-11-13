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Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından yer kabuğunun sırlarını çözmek için başlatılan Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, 12.262 metrelik derinliğiyle mühendislik sınırlarını zorladı. 1994 yılında kapatılan tesis, ezber bozan jeolojik keşiflere ve efsanelere ev sahipliği yaptı. Peki dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği neden kapatıldı? İşte yerin 12 kilometre altındaki büyük sır...

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Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, Sovyetler Birliği döneminde jeolojik araştırmaları derinleştirmek ve yer kabuğunun sırlarını doğrudan yerinde incelemek amacıyla başlatılan devasa bir bilimsel projedir. Çalışmalar resmi olarak 24 Mayıs 1970 tarihinde, Rusya'nın kuzeybatısında yer alan ve Norveç sınırına yakın bir konumdaki Kola Yarımadası'nda başlatılmıştır.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

KOLA SÜPER DERİN SONDAJ KUYUSU

BBC'nin makalesine göre, Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının yanı sıra "yerin dibine inme" yarışı da başlamıştı. ABD'nin o dönem yürüttüğü Mohole Projesi okyanus tabanını delmeyi hedeflemiş ancak finansal sorunlar nedeniyle iptal edilmiştir.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Bunun üzerine Sovyetler Birliği, kıtasal kabuğun en eski ve en kararlı parçalarından biri olan Baltık Kalkanı üzerinde kendi sondajını başlatarak bu alanda liderliği ele almayı amaçlamıştır.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

12.262 METRE DERİNLİĞİNDE

Yıllar süren zorlu çalışmalar sonucunda kuyu, 12.262 metre derinliğe ulaşarak o dönemde dünyanın en derin insan yapımı deliği olma unvanını kazandı. Bu derinlik, o döneme kadar mühendislik dünyasında imkansız gözüken bir eşikti.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Bu olağanüstü sondaj sürecinde çıkarılan numuneler, yer kabuğunun üst ve alt katmanları arasındaki geçiş sınırları hakkında yepyeni teorilerin geliştirilmesine öncülük etmiştir.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

ÇAPI YALNIZCA BİR "YEMEK TABAĞI" BÜYÜKLÜĞÜNDE

Everest Dağı'nın yüksekliği ile Fuji Dağı'nın yüksekliğinin toplamına eşdeğer bir derinliğe inilmesine rağmen, devasa kuyunun yeryüzündeki giriş çapı yalnızca bir "yemek tabağı" büyüklüğünde kalmıştır.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Sondajın ilerleyen aşamalarında bilim insanlarını en çok zorlayan unsurların başında aşırı sıcaklık artışı gelmiştir. Modellerin öngördüğünün aksine, yerin derinliklerine indikçe sıcaklık çok daha hızlı bir şekilde yükselmiştir.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Projenin son aşamalarında kuyunun tabanındaki sıcaklık yaklaşık 180 dereceye ulaşmıştır. Bu derece, o dönemde kullanılan sondaj matkaplarının ve ekipmanlarının metal yapısının bozulmasına, bükülmesine ve işlevini yitirmesine neden olmuştur. Bu aşırı ısı, projenin daha da derine inilmesini engelleyen en büyük fiziksel engellerden biri olmuş ve çalışmaların durdurulmasında ana faktörlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

BİLİMSEL KEŞİFLER, SU TABAKALARI VE JEOFİZİKSEL SÜRPRİZLER

Kola Sondajı, sadece derinlik rekoru kırmakla kalmamış, aynı zamanda yer bilimine dair ezber bozan pek çok veriyi de beraberinde getirmiştir:

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Bilim insanları sismik verilere dayanarak belirli bir derinlikten sonra yer kabuğunun üst katmanını oluşturan granitin yerini bazalt katmanına bırakacağını bekliyorlardı. Ancak kuyuda 7 bin metre derinliğe ulaşıldığında bazalt yerine hâlâ granit kayaçlarla karşılaşılmıştır. Bu durum, sismik dalgaların hızının kayaç türünden ziyade sıcaklık ve basınca bağlı olarak değiştiğini kanıtlamıştır.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Yüzeyden 3 ila 6-10 kilometre aşağıda bulunan ve aşırı basınç altındaki geçirimsiz katmanlar tarafından sıkıştırılan kayaların tamamen suya doymuş halde olduğu keşfedilmiştir. Ayrıca olağanüstü yüksek derecelerde hidrojen gazı çıkışı da tespit edilmiştir.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

Geoscopy'nin makalesine göre insanoğlunun yeryüzünde ulaştığı en derin nokta unvanını uzun süre elinde bulunduran bu devasa tesis, 1990'lı yılların başlarında Sovyetler Birliği'nin dağılması, yaşanan ekonomik krizler ve fonların tamamen tükenmesi nedeniyle yavaşlatılmış ve 1994 yılında resmen kapatılmıştır. 2008 yılı itibarıyla sahadaki binalar tamamen terk edilmiş, teknik malzemeler ve sondaj kulesi sökülmüştür.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

DİKEY OLARAK İNİLEN EN DERİN BİLİMSEL SONDAJ DELİĞİ

Mayıs 2008'e kadar dünyanın en derin çukuru unvanını elinde bulunduran Kola SG-3 kuyusu, sonradan petrol arama teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bu unvanı kaybetmiştir. Katar'daki Al Shaheen petrol sahası ve ardından Rusya'nın Sakhalin Adası açıklarında açılan yatay sondaj kuyuları toplam uzunluk olarak Kola'yı geçmiştir, ancak Kola, dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği unvanını korumaktadır.

Yerin 12 kilometre altındaki büyük sır: Dünyanın dikey olarak inilen en derin bilimsel sondaj deliği

ÇIĞLIK SESLERİ Mİ DUYULUYOR?

Sovyet Rusya'nın gizlilikle yürüttüğü bu proje, popüler kültürde büyük komplo teorilerinin merkezi olmuştur. Özellikle 1989 yılında ortaya atılan ve yerin 14.4 kilometre derinliğinden insan çığlıklarına benzer sesler duyulduğu iddia edilen efsane, her ne kadar bir radyo şakasından ibaret olduğu sonradan kanıtlansa da günümüzde hâlâ dijital mecralarda konuşulmaktadır.

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam