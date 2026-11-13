Projenin son aşamalarında kuyunun tabanındaki sıcaklık yaklaşık 180 dereceye ulaşmıştır. Bu derece, o dönemde kullanılan sondaj matkaplarının ve ekipmanlarının metal yapısının bozulmasına, bükülmesine ve işlevini yitirmesine neden olmuştur. Bu aşırı ısı, projenin daha da derine inilmesini engelleyen en büyük fiziksel engellerden biri olmuş ve çalışmaların durdurulmasında ana faktörlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.