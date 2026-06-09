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"Beyninde ur var" diyerek istifa ettirdiler! Müge Anlı'daki üfürükçü pilotun zebanili susturma seansları kan dondurdu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında patlak veren "kozmik enerji ile kanal açma" dolandırıcılığında sıcak gelişmeler yaşandı. Mağdurları yüz binlerce lira dolandıran ve spiritüel telkinlerle hayatları altüst eden THY pilotu Mehmet Levent Ünal hakkında disiplin soruşturması başlatılarak açığa alındığı öğrenilirken; mağdur ve mağdur yakınlarının anlattıkları kan dondurdu.

Giriş Tarihi:
Müge Anlı’da pilot Mehmet Levent olayı nedir? Mağdurlar kimler?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, akıllara durgunluk veren bir spiritüel dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Tuğba Nur isimli genç kadının, İnci Gürgül tarafından Zoom üzerinden "bilinçaltı temizliği" vaadiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia etmesiyle başlayan süreç, bugün ekranlara gelen canlı yayında çok daha büyük bir sarmala dönüştü.

THY soruşturma başlattı

THY DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Olayın ardındaki asıl ismin, Türk Hava Yolları (THY) pilotu Mehmet Levent Ünal olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Müge Anlı, Türk Hava Yolları tarafından "kozmik enerji ve kanal açma" adı altında faaliyetlerde bulunan pilot Mehmet Levent Ünal hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve planlı uçuş görevlerinden açığa alındığını duyurdu. Sürecin sonunda işini kaybetme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Plot Mehmet Levent’in avukatından açıklama

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Mehmet Levent Ünal'ın avukatı program ekibine ulaşarak müvekkilinin şu an yurt dışında olduğunu aktardı. Son iki gündür müvekkilinin psikolojisinin çok bozuk ve üzgün olduğunu belirten avukat, şahsın yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Ünal'ın avukatı aracılığıyla ilettiği, "Yaptığım hiçbir uygulamada doktorun ya da ilacın kullanılmamasını tavsiye etmedim. İnci Hanım benim danışanımdır, ona bir ders verdim fakat onun kullandığı yöntemi asla tasvip etmiyorum, bu benim yöntemim değil" şeklindeki savunması stüdyoda buz kesti. Öte yandan, Mehmet Levent Ünal'ın ileride bu tarz adli olaylar yaşanması ihtimaline karşı önceden yurt dışından ev aldığı ve şu an o evde saklandığı yönündeki bilgiler canlı yayında paylaşıldı.

Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmam

MÜGE ANLI: "BUYURUN GELİN, BİLDİKLERİNİZİ TIP PROFESÖRÜNE ANLATIN!"

Yaşanan bu akılalmaz sürece ATV ekranlarından sert tepki gösteren Müge Anlı, pilotluk eğitiminin fizik bilimine dayandığını hatırlatarak, yapılan işi kozmiğe bağlamanın asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yüksek eurolar karşılığında insanların akıl sağlığıyla oynayarak "kanallarını açtığını" iddia eden şahsa meydan okuyan Anlı; "Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmam, kimsenin de inanmasını tavsiye etmem. Madem hocaların hocasısınız, buyurun gelin buradaki tıp profesörüne bildiklerinizi anlatın" ifadeleriyle şüpheliyi canlı yayına davet etti. Topluma da önemli bir çağrıda bulunan deneyimli sunucu, akıl kanallarının her zaman açık tutulması ve beynin çalıştırılması gerektiğinin altını çizdi.

12 yıllık hostesi istifa ettirdiler

"BEYNİNDE UR VAR" TELKİNİYLE 12 YILLIK HOSTESİ İSTİFA ETTİRDİLER

Pilot Mehmet Levent Ünal'ın "karmatoloji ve kozmik enerji" adı altındaki öğretileriyle hayatı adeta altüst olan eski bir hostesin annesi Sibel Küçükgürel de yayına bağlanarak kan donduran açıklamalara imza attı. Anne Küçükgürel'in anlatımına göre; iki üniversite mezunu, diksiyonu düzgün ve 12 yıl boyunca gökyüzünde hosteslik yapmış olan kızı, bu şahsın "karmaöz, teta" ve benzeri spiritüel oyunlarıyla tanıştıktan sonra tanınmaz hale geldi. Şahsın ağır telkinleri sonrasında psikolojisi bozulan genç kadın, evli ve çocuklu olmasına rağmen "Eşimle auramız tutmuyor, şanslarımız uymuyor" diyerek yuvasını yıktı.

Bana beynimde ur olduğunu söylediler

Bununla da kalınmayıp genç kadına yapılan seanslar neticesinde "Senin beyninde ur var, damarların tıkalı, bu iş senin hayrına değil" denildiği ortaya çıktı. Panikle kızını hastaneye götüren aile, doktorlardan "Beyninde hiçbir tümör yok" yanıtını alsa da genç kadını ikna edemedi. "Hastanede çıkmıyor ama bana beynimde ur olduğunu söylediler" diyerek 12 yıllık mesleğinden istifa eden mağdur, banka kartlarına yüklü miktarda borçlandıktan sonra uzun süre işsiz kaldı. İki üniversite mezunu eski hostesin şu an bir markette kasiyer olarak hayata tutunmaya çalıştığı açıklandı. Anne Küçükgürel, istifanın ardından aylarca odalara kapanan, yemek yemeyen ve tıbbi tedaviyi reddeden kızını 8 ay önce psikiyatrik tedaviye ikna ederek kurtardığını söyledi.

Evde toplu seans

EVLERDE TOPLU SEANS, "ZEBANİ" KORKUTMASI VE GASBEDİLEN SERVET!

Stüdyodaki bir diğer mağdur yakını Dürdane Hanım ise Mehmet Levent Ünal'ın bizzat evlerine kadar geldiğini, evde 10-15 kişiye toplu seanslar yaptığını iddia etti. Ünal'ın, kızları odada "uyumlamaya" bıraktıktan sonra güya kötü enerjileri atmak amacıyla Konyaaltı'ndaki sahile gidip geldiğini, seans bitiminde de kızlara "Ne gördünüz?" diye sorduğunu öne sürdü.

Gece yatarken sana zebani gelecek, cehennem zebanileri seni cezalandıracak

Annenin bu düzene karşı çıkmasını engellemek isteyen çocuklarının, arkasından gizlice "susturma seansları" yaptığını anlatan Dürdane Hanım; kendisini "Gece yatarken sana zebani gelecek, cehennem zebanileri seni cezalandıracak" ifadeleriyle tehdit ettiklerini, bu korku yüzünden evde mum yakılarak yapılan ritüellere boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı.

Çocukları 5 yıldır şahsın ağır baskısı altında

2016 yılında eşini kaybettikten sonra çocuklarının bu sarmala girdiğini belirten Dürdane Hanım, üzerindeki dairelerin tapularını, evlerin kiralarını ve babalarından kalan emekli maaşlarını tamamen "Levent Hoca" dedikleri bu şahsa yedirdiklerini dile getirdi. Çocuklarının 5 yıldır şahsın ağır baskısı altında olduğunu, kendisini ve tüm akrabalarını engellediklerini belirten anne; şahsın talimatıyla "Oraya gitmeyin, şunu yemeyin" denilerek evde kendi yaptığı yemeklerin bile 3 yıldır yenmediğini söyledi.

Reenkarnasyona inandırıldıkları stüdyoda açıklandı

Mağdurların sabaha kadar Zoom üzerinden seans yapıp öğlen uyandıklarını, öldükten sonra dünyaya başka bir insan, hayvan, ağaç ya da taş olarak yeniden gelineceğine (reenkarnasyon) inandırıldıkları stüdyoda açıklandı.

Dürdane Hanım kızlarına ulaşamıyor

Dürdane Hanım, büyük kızının bilgisayar ve matematik öğretmeni olduğunu, küçük kızının ise mimarlık okurken okulu bıraktığını, Mehmet Levent Ünal'ın "Evden gidin" baskısı üzerine Ağustos 2025'ten beri (yaklaşık 10 aydır) evden kaçtıklarını ve onlara ulaşamadığını söyledi.

Saplantılı telkinler

Telefon hattına bağlanan yeni bir mağdur kadın ise Ünal tarafından 160.000 TL dolandırıldığını, şahsın kendisine hiçbir sorun yokken "Kocan seni aldatacak, bir gün mutlaka boşanacaksınız" şeklinde saplantılı telkinler verdiğini belirtti. Etrafta mürit gibi kümelenen kadınların kendi aralarında "Hocaya kim daha yakın olacak?" diyebiliriz tarzında büyük bir rekabet içinde olduğunu gören mağdur kadın, şahsın insanları sürekli aşağılayan tepeden bakışını fark edip sistemden ayrıldığını sözlerine ekledi.

Seans ücreti 710 euro!

İLK HEDEF AİLEYİ DÜŞMAN ETMEK: SEANS ÜCRETİ 710 EURO!

Programa katılan mağdurlardan Tuğba Nur ise Mehmet Levent Ünal'ın öğrencisi olan İnci tarafından sürekli "topraklanma" adı altında mezarlıklara götürüldüğünü anlattı. İnci'nin kendisine, 1992'de ölen teyzesini kastederek "Senin içinde teyzemin ruhu var, aramızda büyük bir karma var" dediğini ve kendisini çok ürküttüğünü söyledi. Şehir şehir gezerek türbelerde ve bahçelerde mumlar yakıp bunları toprağa gömdüklerini aktaran Tuğba Nur, sisteme giren gençlere ilk olarak anne, baba ve kardeşlerin birer düşman olarak belletildiğini ifade etti.

Hocaya karşı gelirsen sistemden atılırsın

Şahsın "Annene şöyle davran, ablanla konuşma, hayatından şu erkeği çıkar" diyerek herkesi hayatlarından çıkarttırdığını söyleyen genç kadın, "Hocaya karşı gelirsen sistemden atılırsın" korkusuyla tam bir itaat sağlandığını, seans ücretlerinin ise ilk başlarda 710 euro civarında olduğunu belirtti.

Pilot Mehmet Levent olayında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Müge Anlı'da bahsi geçen pilot Mehmet Levent Ünal'a ne oldu, tutuklandı mı?

Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, "kozmik enerji ve kanal açma" adı altında spiritüel faaliyetlerde bulunan pilot Mehmet Levent Ünal hakkında disiplin soruşturması başlatmış ve kendisini planlı uçuş görevlerinden uzaklaştırarak açığa almıştır.

Bu kozmik enerji şebekesinin mağdurlar üzerinde uyguladığı ilk strateji nedir?

Eski bir öğrenci olan Tuğba Nur'un ifadelerine göre, sisteme dahil edilen gençlere ilk olarak anne, baba, kardeş ve yakın akrabaları birer "düşman" olarak tanıtılmakta; aile bağları tamamen koparılarak şahsa koşulsuz itaat sağlanmaktadır.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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