"Beyninde ur var" diyerek istifa ettirdiler! Müge Anlı'daki üfürükçü pilotun zebanili susturma seansları kan dondurdu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında patlak veren "kozmik enerji ile kanal açma" dolandırıcılığında sıcak gelişmeler yaşandı. Mağdurları yüz binlerce lira dolandıran ve spiritüel telkinlerle hayatları altüst eden THY pilotu Mehmet Levent Ünal hakkında disiplin soruşturması başlatılarak açığa alındığı öğrenilirken; mağdur ve mağdur yakınlarının anlattıkları kan dondurdu.
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