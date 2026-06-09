AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Mehmet Levent Ünal'ın avukatı program ekibine ulaşarak müvekkilinin şu an yurt dışında olduğunu aktardı. Son iki gündür müvekkilinin psikolojisinin çok bozuk ve üzgün olduğunu belirten avukat, şahsın yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Ünal'ın avukatı aracılığıyla ilettiği, "Yaptığım hiçbir uygulamada doktorun ya da ilacın kullanılmamasını tavsiye etmedim. İnci Hanım benim danışanımdır, ona bir ders verdim fakat onun kullandığı yöntemi asla tasvip etmiyorum, bu benim yöntemim değil" şeklindeki savunması stüdyoda buz kesti. Öte yandan, Mehmet Levent Ünal'ın ileride bu tarz adli olaylar yaşanması ihtimaline karşı önceden yurt dışından ev aldığı ve şu an o evde saklandığı yönündeki bilgiler canlı yayında paylaşıldı.