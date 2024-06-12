Müge Anlı'da kıyma makineli cinayet! Komşu yayına çıktı! Yeni iddia kan dondurdu! Adamı biber salçası gibi çekmişler

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Programın bugünkü (12 Haziran) bölümünde Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli stüdyoya geldi. Ekizli, "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana "Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar 8 parçaya böldük dedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan bir cinayet iddiası daha ortaya atıldı. Müge Anlı, Güllü Çolak olayı nedir?
Kıyma makinesi cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayete ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
SELA VERDİLER
Müge Anlı ilk olarak, dün fenalaşan ve hastaneye götürülen Mehmet'in kalbinde bir sorun olmadığını açıkladı. Anlı'nın neden doktora yalan söyledin şeklindeki sorusuna Mehmet, "Daha önce gittiğim doktor bana bunları söylemişti. Anjiyo oldum ben. Selamı bile verdiler" dedi.
"YAKIŞIKLI OLMAK ZOR"
Güllü, Mehmet'in borçlarından kurtulmak için sela verdirdiğini belirtti. Hastane çıkışı konuşan Mehmet ilginç açıklamalarda bulundu. Mehmet, " Tahlillerim çıktı. Covid olmuştum evde yattım. Sıkıntı, stres beni bitirdi. Beni hırsızlıkla suçlamaları ağır geldi. Ben en çok Ayşe'ye çok şaşırdım. Gerçekten sağlık sorunlarım var. Çayı bile şekersiz içiyorum. Vücuduma ve formuma dikkat etmeye çalışıyorum. Yağlı şeyler yemiyorum. Yakışıklı olmak için fiziğime dikkat ediyorum. Yakışıklı olmak çok zor" şeklinde konuştu.