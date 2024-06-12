Müge Anlı'da kıyma makineli cinayet! Komşu yayına çıktı! Yeni iddia kan dondurdu! Adamı biber salçası gibi çekmişler

Müge Anlı ilk olarak, dün fenalaşan ve hastaneye götürülen Mehmet'in kalbinde bir sorun olmadığını açıkladı. Anlı'nın neden doktora yalan söyledin şeklindeki sorusuna Mehmet, "Daha önce gittiğim doktor bana bunları söylemişti. Anjiyo oldum ben. Selamı bile verdiler" dedi.

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"YAKIŞIKLI OLMAK ZOR"

Güllü, Mehmet'in borçlarından kurtulmak için sela verdirdiğini belirtti. Hastane çıkışı konuşan Mehmet ilginç açıklamalarda bulundu. Mehmet, " Tahlillerim çıktı. Covid olmuştum evde yattım. Sıkıntı, stres beni bitirdi. Beni hırsızlıkla suçlamaları ağır geldi. Ben en çok Ayşe'ye çok şaşırdım. Gerçekten sağlık sorunlarım var. Çayı bile şekersiz içiyorum. Vücuduma ve formuma dikkat etmeye çalışıyorum. Yağlı şeyler yemiyorum. Yakışıklı olmak için fiziğime dikkat ediyorum. Yakışıklı olmak çok zor" şeklinde konuştu.