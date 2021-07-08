Müge Anlı'da katili aranıyordu Büşra Büyükşen'den itiraf geldi mi? İşte Türkiye'nin merak ettiği Konya cinayetinde son durum!
Müge Anlı'da katili aranıyordu Büşra Büyükşen'den itiraf geldi mi? Türkiye'nin yakından takip ettiği ve detayları ile dehşete düşüren Konya cinayetinde son durum merak ediliyor. Mehir cinayeti olarak bilinen Necla-Metin Büyükşen çiftinin katil ya da katilleri ortaya çıktı mı? Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı canlı yayınında milyonları gözyaşlarına boğmuş, kardeşi Büşra ise izleyenleri çileden çıkartmıştı. İşte Türkiye'nin merak ettiği Konya cinayetinde son durum!
08.07.2021 17:00
- Son Güncelleme: 08.07.2021 17:05
Müge Anlı'da katili aranıyordu Büşra Büyükşen'den itiraf geldi mi? Türkiye'nin yakından takip ettği Konya cinayetinde son durum merak ediliyor. Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı, Büyükşen çiftinin cinayetini araştırıyor.
STÜDYO KARIŞTI KATİL KİM?
13 sezondur Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen başarılı gazeteci Müge Anlı Konya'daki Büyükşen çiftinin katil ya da katillerini arıyor!
Sezon finali bölümü ile kısa bir süre ekranlara veda eden Müge Anlı'da ortaya çıkan kayıtlar herkesi şoke etti. Herkesin merakla katil kim diye beklediği Necla Metin Büyükşen cinayetinde beklenen itiraf yine gelmedi.
CANLI YAYIN SONRASI KAYITTA DİĞER YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Müge Anlı dünkü canlı yayından sonra Büşra ile konuşmaya devam etti. Cuma günü sezon finali öncesinde de Büşra'nın o kaydını yayınladı.
Büşra o yayında amcası ile kavga edip onun üzerine yürüdü. Sinir krizi geçirmiş gibi bağıran Büşra Büyükşen'in ketum halinden eser kalmadı.