Müge Anlı'da katili aranıyordu Büşra Büyükşen'den itiraf geldi mi? İşte Türkiye'nin merak ettiği Konya cinayetinde son durum!

Müge Anlı'da katili aranıyordu Büşra Büyükşen'den itiraf geldi mi? Türkiye'nin yakından takip ettiği ve detayları ile dehşete düşüren Konya cinayetinde son durum merak ediliyor. Mehir cinayeti olarak bilinen Necla-Metin Büyükşen çiftinin katil ya da katilleri ortaya çıktı mı? Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı canlı yayınında milyonları gözyaşlarına boğmuş, kardeşi Büşra ise izleyenleri çileden çıkartmıştı. İşte Türkiye'nin merak ettiği Konya cinayetinde son durum!

08.07.2021 17:00 - Son Güncelleme: 08.07.2021 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





