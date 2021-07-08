Düğmeye basıldı artık marketlerde yasak! BİM-ŞOK-A101-Migros'ta tarihe karıştı! Gittiğinizde eliniz ayağınıza dolaşmasın
Marketlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de duyurulan kararlar yeni ayın ilk gününde devreye alındı. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alındı. Gerekli standartların belli olmasının ardından 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçildi. Bilindiği üzere sebze meyve satışında seçmece de yapılıyordu. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Böylece çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek.
Düğmeye basıldı artık marketlerde yasak! BİM-ŞOK-A101-Migros'ta tarihe karıştı! Gittiğinizde eliniz ayağınıza dolaşmasın. Yeni alınan kararlarla birlikte marketlerde yeni bir dönem başladı. Bilindiği üzere bazı meyve ve sebzeler seçmece usulüyle seçilebiliyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.