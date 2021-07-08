Düğmeye basıldı artık marketlerde yasak! BİM-ŞOK-A101-Migros'ta tarihe karıştı! Gittiğinizde eliniz ayağınıza dolaşmasın. Yeni alınan kararlarla birlikte marketlerde yeni bir dönem başladı. Bilindiği üzere bazı meyve ve sebzeler seçmece usulüyle seçilebiliyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.