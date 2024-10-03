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Müge Anlı'da İrem Nazlım'a ne oldu? Evi görüntülendi! O anlar herkesi şaşırttı

Günlerdir haber alınamayan otizmli İrem Nazlı 13 Eylül Cuma günü İstanbul'dan kayboldu. 18 yaşındaki İrem Nazlım'ı aramak için anne ve babası soluğu Müge Anlı'da aldı. Anlı, kısa süre içerisinde İrem'e ulaştı. İrem'in kaldığı evin görüntüleri şaşkınlık yarattı. Özel durumdaki İrem Nazlım hastanede tedavi altına alındı. İşte gelişmeler...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:38 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:56
Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Evi görüntülendi! O anlar herkesi şaşırttı

18 yaşındaki İrem Nazlım, 13 Eylül Cuma günü İstanbul'da ortadan kayboldu. Ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı.

Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Evi görüntülendi! O anlar herkesi şaşırttı

ÇEŞİTLİ ŞİRKETLER KURULDU

Üniversite sınavını kazanan genç kızın otizmli olduğu ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleştiği öğrenildi. İrem'in eğitimine başlamasına sadece 12 gün kala kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Aile, kaybolmadan bir gün önce İrem'in ikamet adresinin değiştirildiğini ve adına ticari hesaplar açıldığını fark ettiklerini söyledi. Ardından genç kızın üzerine çeşitli şirketler kurulduğu açığa çıktı.

Müge Anlı'da İrem Nazlım'a ne oldu?

Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Evi görüntülendi! O anlar herkesi şaşırttı

İrem'in annesi Sema Nazlım, "Çok büyük acı çekiyorum, dayanmaya çalışıyorum. 11 gündür kızım kayıp. İrem düzgün bir çocuktu, okumak isteyen biriydi. İngilizceyi çok güzel konuşurdu, güzel bir bölüm kazanmıştı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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