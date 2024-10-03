Müge Anlı’da İrem Nazlım’a ne oldu? Evi görüntülendi! O anlar herkesi şaşırttı

ÇEŞİTLİ ŞİRKETLER KURULDU

Üniversite sınavını kazanan genç kızın otizmli olduğu ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleştiği öğrenildi. İrem'in eğitimine başlamasına sadece 12 gün kala kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Aile, kaybolmadan bir gün önce İrem'in ikamet adresinin değiştirildiğini ve adına ticari hesaplar açıldığını fark ettiklerini söyledi. Ardından genç kızın üzerine çeşitli şirketler kurulduğu açığa çıktı.