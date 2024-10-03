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Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu Hasan Bakan tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Esra Can, karşı tarafın evlenmek istediğini söylediğini sürekli kendisine olan aşkını itiraf ettiğini ona kandığını anlattı. Programın bugünkü bölümünde Hasan Bakan stüdyoya avukatı dahil olmak üzere 6 kişi ile birlikte geldi. Bakan'ın avukatının olayla ilgili gizlilik kararı aldıracağını öğrenen Müge Anlı çok sinirlendi. Anlı, Narin hakkında da konuştu. O anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:46
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ilginç bir dolandırılma hikayesi işlendi. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, dünyaca ünlü bir firmada güzellik uzmanı olarak çalıştığını belirtti.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak

Can, çalıştığı iş yerinde molaya çıktığında tanıştığı Hasan Bakan isimli kişi tarafından 3,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak

Tanıştıktan 1 hafta sonra Hasan Bakan'ın kendisinden para almaya başladığını ifade eden Esra Can, "Hasan, kuyumcu olduğunu ve yurt dışında bir iş yaptığını, yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Bu paranın Türkiye'ye gelebilmesi için bir aracıya para ödemesi gerektiğini söyleyerek, benden borç para istedi. Aslında bu tür şeylere inanacak bir insan değilim ama o dönem duygusal bir boşluk yaşıyordum" dedi.

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