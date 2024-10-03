Ekoselerden deri trençkotlara: 2025’in en dikkat çeken 8 moda trendi

Sonbaharın esintili günlerine giriş yapmışken 2025 moda trendleri hem klasik detayları hem de modern dokunuşları bir araya getiriyor. Bu sezon cesur kombinasyonlar ve zengin kumaş seçenekleri ile dolu bir gardırop bizleri bekliyor. Sezon defilelerinde dikkat çeken dokunuşlar ile işte 2025 sonbaharının öne çıkan parçaları...

Takım elbise: Modern feminenlik Takım elbiseler sonbaharın en güçlü parçalarından biri. İster klasik kesim ister oversized formlarda takım elbiseler iş hayatından sosyal etkinliklere kadar her alanda tercih ediliyor. Özellikle pastel tonlarda ve desenli seçenekleriyle modern feminenliği vurgulayan bu parçalar özgüvenli bir duruş sergiliyor.