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Ekoselerden deri trençkotlara: 2025'in en dikkat çeken 8 moda trendi

2024 yılının sonuna yaklaşırken tıpkı mevsimler gibi moda da değişmeye devam ediyor! 2025 yılının moda tüyolarına ve defile ipuçlarına göz atıldığında midi kot etekler ve ekoseler dikkat çekiyor. Peki listede başka hangi trendler var? 2025 sonbaharında gardırobunuzda mutlaka olması gereken 8 trend parçayı açıklıyoruz...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:31
Ekoselerden deri trençkotlara: 2025’in en dikkat çeken 8 moda trendi

Sonbaharın esintili günlerine giriş yapmışken 2025 moda trendleri hem klasik detayları hem de modern dokunuşları bir araya getiriyor. Bu sezon cesur kombinasyonlar ve zengin kumaş seçenekleri ile dolu bir gardırop bizleri bekliyor. Sezon defilelerinde dikkat çeken dokunuşlar ile işte 2025 sonbaharının öne çıkan parçaları...

Ekoselerden deri trençkotlara: 2025’in en dikkat çeken 8 moda trendi

Takım elbise: Modern feminenlik

Takım elbiseler sonbaharın en güçlü parçalarından biri. İster klasik kesim ister oversized formlarda takım elbiseler iş hayatından sosyal etkinliklere kadar her alanda tercih ediliyor. Özellikle pastel tonlarda ve desenli seçenekleriyle modern feminenliği vurgulayan bu parçalar özgüvenli bir duruş sergiliyor.

Ekoselerden deri trençkotlara: 2025’in en dikkat çeken 8 moda trendi

Uzun kabanlar: Her zaman dikkat çekici

Uzun kabanlar bu sezonun en trend dış giyim parçalarından biri. Hem rahat hem de şık olan bu kabanlar özellikle oversized kesimleriyle dikkat çekiyor. Her türlü kombine uyum sağlayan uzun kabanlar ekose eteklerden denim pantolonlara kadar birçok seçenekle rahatça kullanılabiliyor.

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