Müge Anlı'da “İkinci Palu Ailesi vakası” denmişti! Dava sürerken stüdyoda tansiyon yükseldi: Mahkemeden Mine Ekici kararı!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ederken mahkemeden yeni bir karar çıktı. Maktulün ailesinin sanığın tutuklu yargılanması yönündeki talebi Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Canlı yayında gündeme gelen elektroşok iddiası ise kan dondurdu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: