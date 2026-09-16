KARŞI SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Ailenin tutuklama talebinin reddedilmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerilim tırmandı. Programda aktarılan bilgilere göre, Mine Ekici'nin de karşı bir hukuki hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Mine Ekici'nin, görümcesi Pembe ve yakınlarının olay günü evde bulunan dizüstü bilgisayar ile flash belleği alarak delilleri kararttığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Maktulün ailesi ise eve polis nezaretinde girdiklerini, çocuğun eşyalarını tutanak karşılığında aldıklarını ve herhangi bir gizli işlem yapmadıklarını savundu.