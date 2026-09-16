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Müge Anlı'da “İkinci Palu Ailesi vakası” denmişti! Dava sürerken stüdyoda tansiyon yükseldi: Mahkemeden Mine Ekici kararı!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ederken mahkemeden yeni bir karar çıktı. Maktulün ailesinin sanığın tutuklu yargılanması yönündeki talebi Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Canlı yayında gündeme gelen elektroşok iddiası ise kan dondurdu.

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İkinci Palu Ailesi Vakası: Şüpheli Ölümün Detayları

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde evinde hareketsiz halde bulunan ve ilk otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin dava süreci devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirilen olayda sanıkların yargılanmasına devam edilirken mahkeme heyeti ailenin talebini karara bağladı.

Mahkemede Tutuklama Talebi: Mine Ekici Hakkında Yeni Gelişme

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde, İbrahim Ekici'nin ailesinin avukatı telefon kayıtlarındaki ifadeleri ve dosyadaki iddiaları gerekçe göstererek tutuksuz yargılanan sanık Mine Ekici'nin tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Mahkeme, Tutuklama Talebini Reddetti: Gerekçeler Açıklandı

Ailenin tutuklama talebini değerlendiren mahkeme heyeti; dosya kapsamı, mevcut deliller ve Adli Tıp Kurumu (ATK) otopsi raporunu göz önünde bulundurarak bu aşamada yeni bir delil bulunmadığına ve sanığın sabit ikametgah sahibi olduğuna hükmederek tutuklama talebini reddetti.

Video Oynatma İkonu İbrahim Ekici davasında ret kararı!
Gerilim Tırmandı: Mine Ekici’den Karşı Suç Duyurusu Hamlesi

KARŞI SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Ailenin tutuklama talebinin reddedilmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerilim tırmandı. Programda aktarılan bilgilere göre, Mine Ekici'nin de karşı bir hukuki hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Mine Ekici'nin, görümcesi Pembe ve yakınlarının olay günü evde bulunan dizüstü bilgisayar ile flash belleği alarak delilleri kararttığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Maktulün ailesi ise eve polis nezaretinde girdiklerini, çocuğun eşyalarını tutanak karşılığında aldıklarını ve herhangi bir gizli işlem yapmadıklarını savundu.

Mine Ekici Canlı Yayında İddialara Yanıt Verdi

"ÇOCUĞUMA BAKMAK İÇİN TÜM İMKANLARIMI SEFERBER ETTİM"

Canlı yayına telefonla bağlanan ve hakkındaki iddialara yanıt veren Mine Ekici, 2,5 yıldır çocuğunun tedavisi için maddi ve manevi tüm imkanlarını kullandığını, kök hücre tedavileri dahil tüm tıbbi süreçleri eksiksiz yürüttüğünü belirterek çocuğuna zarar verme suçlamalarını reddetti. Sosyal hizmetler ekiplerinin de eve gelerek incelemede bulunduğunu ifade eden Ekici, yaşanan durumların geçmişte kendisine içirilen sulardan ve halüsinasyonlardan kaynaklandığını öne sürdü.

Üfürükçü ve Elektroşok İddiaları: Mine Ekici’nin Şok Sözleri

ELEKTROŞOK VE ÜFÜRÜKÇÜ İDDİASI

Yayın sırasında geçmişte yaşanan olaylara da değinen Mine Ekici, üfürükçülere götürüldüğünü ve iki adet elektroşok cihazıyla vücuduna elektrik verilerek işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Söz konusu cihazların eşine üfürükçü tarafından aldırıldığını savunan Ekici, bu anların ailesi tarafından izlendiğini ileri sürdü. Maktulün ailesi ise üfürükçü ve iddialarla ilgilerinin bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Dosyada Şok Detaylar: İbrahim Ekici’nin Trajedisi

OLAYIN GEÇMİŞİ VE DOSYAYA GİREN ŞOK DETAYLAR

Konya'da yaşayan 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin 31 Mart 2024 tarihinde evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmesiyle başlayan süreçte dosyaya giren detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ekici ailesinin trajedisi, doğuştan engelli kızları Zeynep'in tedavisi amacıyla hayatlarına dahil olan ve ruhani güçleri olduğunu öne süren Hüseyin Sarıbaş ile kesişti. Sarıbaş'ın aile üzerinde kurduğu etki, İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe ve annesi Saliha'nın canlı yayındaki beyanlarıyla gün yüzüne çıktı. Müge Anlı tarafından "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak adlandırılan dosyada çarpıcı iddialar sıralandı.

Veliaht Çocuk Söylemleri ve Ruhani İddialar

Dava dosyasında öne çıkan unsurlardan birini "veliaht çocuk" ve "safkan soy" söylemleri oluşturdu. Hüseyin Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin bedeninde "Meryem" adında ruhani bir varlık barındığını öne sürerek, Mine ile kendi birlikteliğinden doğacak çocuğun veliaht olacağını iddia ettiği aktarıldı.

Ölüm Kehaneti: İbrahim Ekici’nin Talihsiz Sonu

İbrahim Ekici'nin hayatını kaybetmesi durumunda engelli kızları Zeynep'in iyileşeceğinin telkin edildiği öne sürülürken, Sarıbaş ise canlı yayında bu söylemlerin Mine Ekici tarafından ortaya atıldığını savundu. İbrahim Ekici'ye önceden 21 Ağustos tarihinde öleceğinin ve cennete gideceğinin söylendiği, talihsiz adamın da bu tarihe inandığı ancak belirlenen zamandan aylar önce hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olay Sabahı: Mine Ekici’nin İhmal İddiaları

Olay sabahına ilişkin iddialar da adli makamların incelemesine takıldı. Sağlık personeli olan eş Mine Ekici'nin, rahatsızlanan kocasına saatlerce müdahalede bulunmadığı, sağlık ekipleri yerine önce Hüseyin Sarıbaş'ı arayıp ambulansı saatler sonra çağırdığı ileri sürüldü. Cenaze töreninde eşinin mezarından bir avuç toprak alan Mine Ekici'nin "Özür dilerim İbrahim" dedikten sonra Sarıbaş ile birlikte mezarlıktan ayrıldığı iddia edildi.

Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Mine Ekici’nin Şok İtirafları

Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik gelişme ise yayınlanan ses kaydı oldu. İbrahim Ekici'nin vefatının ardından gerçekleştiği belirtilen görüşmede Mine Ekici'nin, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım; adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım! Niye böyle yapıyorsun?" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Mine Ekici ve Sarıbaş Mahkemede: Cinayet Suçlamasıyla Yargılanacaklar

Sarıbaş'ın ise soğukkanlı bir tutumla hayatına devam etmesi yönünde telkinde bulunduğu belirlendi. Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş, Konya Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

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