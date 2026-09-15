CANLI YAYINDA TAKSİCİ VE ESKİ ÇALIŞANLARDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Programın canlı yayınına bağlanan bir kadın izleyici ile geçmişte benzer şoförlük işini yapan Uğur Bey adlı bir tanık, bu sektördeki işleyişe dair önemli ayrıntılar aktardı:

Daha önce bu işi yaptığını söyleyen kadın izleyici: Taksicilerin gittiği adreste müşteriyi beklemek zorunda olduğunu, parasını almadan ya da olası bir sorunda olay yerinden ayrılamayacağını ifade etti. Şoförün "bırakıp gittim" beyanının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Eski şoför Uğur Bey: Bu tür organizasyonlarda şoförlerin son derece güvendiği kişilerden seçildiğini, şoförlerin gerektiğinde koruma/silah taşıma gibi sorumlulukları olduğunu ve adrese götürülen kişilerin takibinden patrona karşı sorumlu olduklarını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)