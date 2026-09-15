“Kafasına silah dayadı hamileyken dövdü” Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler: Ceyda’nın ailesi ilk kez konuştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz dosyasında tansiyon tavan yaptı. Canlı yayında köşeye sıkışan taksici Ersin Solak'ın çelişkili ifadeleri ve "hatırlamıyorum" savunması tepki çekerken, çete lideri Mikail'in sevgilisi Ceyda'nın ailesi dehşete düşüren iddia ve itiraflarla karanlık ağı gözler önüne serdi. Gizli tanık ifadesi ise kan dondurdu.
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