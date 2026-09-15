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“Kafasına silah dayadı hamileyken dövdü” Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz olayında yeni gelişmeler: Ceyda’nın ailesi ilk kez konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz dosyasında tansiyon tavan yaptı. Canlı yayında köşeye sıkışan taksici Ersin Solak'ın çelişkili ifadeleri ve "hatırlamıyorum" savunması tepki çekerken, çete lideri Mikail'in sevgilisi Ceyda'nın ailesi dehşete düşüren iddia ve itiraflarla karanlık ağı gözler önüne serdi. Gizli tanık ifadesi ise kan dondurdu.

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Ankara’da Kaybolan Genç Kızın Sırrı Çözülüyor mu?

Ankara'nın Mamak ilçesinde 25 Ocak 2021 tarihinde ortadan kaybolan ve 5 yıldır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Yasa dışı "konumculuk" şebekesinin cenderesindeyken sırra kadem basan genç kızın dosyasında, son bindiği taksinin şoförü Ersin Solak'ın çelişkili beyanları ve canlı yayında açığa çıkan gizli tanık ifadeleri tansiyonu yükseltti.

Çelişkili İfadeler Canlı Yayında Gün Yüzüne Çıktı

Canlı yayında daha önce Elif Merve Yılmaz'ın telefon numarasına sahip olmadığını savunan taksi şoförü Ersin Solak, HTS kayıtlarını hatırlaması üzerine geri adım attı. Olay gecesine dair daha önce adreste 45 dakika beklediğini öne süren Solak, bu kez "O gece beklerken Merve bana mesaj attı; 'Abi ben gelmeyeceğim, Kızılay'dayım, sen durağa geç' dedi. Ben de geri döndüm" sözleriyle yeni bir beyanda bulundu.

Müge Anlı, "Az önce bekledim gelmedi diyordun, şimdi mesaj attı diyorsun" diyerek çelişkileri yüzüne vurdu.

Kayıp Çanta ve ’Abone Taksici’ İddiası Gündemde

KAYIP ÇANTA MUAMMASI VE "ABONE TAKSİCİ" İDDİASI

Merve'nin araçta bıraktığı iddia edilen çantanın akıbeti de stüdyoyu karıştırdı. Ersin Solak çantayı arkadaşı Bilge'ye verdiğini iddia etse de yayına bağlanan Bilge iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Yayına bağlanan 30 yıllık deneyimli bir taksi şoförü ise "Biz bunlara 'abone' deriz. Ersin bu kızların abonesidir. Çantası da parası da bizde kalır. Abone olunduğunda o kızın canı da malı da senden sorulur" açıklamasını yaptı.

Gizli Tanık İfadeleri ve Kara Para Aklama İddiası

DEHŞETE DÜŞÜREN GİZLİ TANIK İFADELERİ VE KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Bugünkü canlı yayına ise tanık ifadeleri damga vurdu. Mikail İpek'i 20 yıldır tanıdığını ve bir süre birlikte çalıştığını belirten tanık, canlı yayına bağlanarak taksici Ersin Solak'a sert tepki gösterdi. "Ersin bildiklerini anlatmıyor. Ersin orada 'B vitamini eksikliğim var, hatırlamıyorum' diye saçmalayıp duruyor, izlerken çıldırıyorum. Haberi olmaması imkansız" diyen tanık, taksicinin sadece bu ağa özel hizmet verdiğini öne sürdü. Taksici Ersin Solak ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yasa Dışı Sistemin Dehşet Verici Detayları Ortaya Çıktı

"GİTTİĞİ EVDEN ÇIKMADIYSA MÜDAHALE ETMESİ GEREKİRDİ!"

Yasa dışı sistemin işleyişini detaylarıyla anlatan tanık, "Kız konuma gittiğinde başı dara düşerse taksiciyi arar. Kız arayamayacak durumdaysa ve 15 dakika içinde çıkmazsa Mikail İpek bir şekilde Ersin'e ulaşır ve taksici hemen müdahale eder. Eğer müdahale etmezse Mikail, Ersin'i paramparça eder." ifadelerini kullandı.

Ceyda’nın Ailesinden Şok Edici Suçlamalar

CEYDA'NIN ANNE VE BABASINDAN KAN DONDURAN İDDİALAR

Şüphelerin odağındaki taksici Ersin Solak'ın çelişkili savunmaları sürerken, çete lideri olduğu iddia edilen Mikail'in cezaevindeki sevgilisi Ceyda'nın anne ve babası canlı yayın ekibine çarpıcı iddialarda bulundu.

Karanlık Ağın Ardındaki Gerçekler Aileyi İsyan Ettirdi

Ceyda'nın anne ve babasına ulaşan program ekibi, olayın ardındaki karanlık ağı gözler önüne serdi. Aile, kızları Ceyda'nın yıllarca Mikail tarafından şiddet, tehdit ve uyuşturucuyla esir tutulduğunu iddia etti. Baba, "Mikail kızımın kafasına silah dayadı, hamileyken sopayla dövdü. Eğer peşini bırakmasaydım benim kızım da Merve'nin akıbetine uğrayacaktı" dedi.

Çanta Detayı ve Cezaevi İddiaları Ortalığı Karıştırdı

ÇANTA DETAYI VE CEZAEVİ PLANLARI!

Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu geceye ait çanta detayında da Ceyda'nın ailesinden bomba açıklamalar geldi. İddiaya göre, Mikail'in talimatıyla çanta taksici Ersin'den alınarak Bilge'ye verildi, içindeki paralar alındıktan sonra çanta çöpe atıldı. Ayrıca Mikail'in babası Hacı İpek'in "Ceyda bana Merve'nin taksici sevgilisi olduğunu söyledi" sözlerini de yalanlayan aile, Mikail ve babasının cezaevinde kafa kafaya verip suçu Ceyda ve başkalarının üzerine atmak için plan kurduklarını ileri sürdü.

Paravan Şirketler ve Kara Para Aklama İddiası

KARA PARA AKLAMA VE PARAVAN ŞİRKET İDDİASI!

Ceyda'nın annesi, Mikail ve babası Hacı İpek hakkındaki iddialarını daha da büyüterek baba-oğlun paravan şirketler kurduğunu öne sürdü. Mikail'in kızların sırtından kazandığı paraları aklamak için gayrimenkul ve altın alarak akrabalarının üzerine geçirdiklerini belirten anne, Mikail'in kendi üzerine hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

Canlı Yayında Şoförlerden Şok İddialar

CANLI YAYINDA TAKSİCİ VE ESKİ ÇALIŞANLARDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Programın canlı yayınına bağlanan bir kadın izleyici ile geçmişte benzer şoförlük işini yapan Uğur Bey adlı bir tanık, bu sektördeki işleyişe dair önemli ayrıntılar aktardı:

Daha önce bu işi yaptığını söyleyen kadın izleyici: Taksicilerin gittiği adreste müşteriyi beklemek zorunda olduğunu, parasını almadan ya da olası bir sorunda olay yerinden ayrılamayacağını ifade etti. Şoförün "bırakıp gittim" beyanının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Eski şoför Uğur Bey: Bu tür organizasyonlarda şoförlerin son derece güvendiği kişilerden seçildiğini, şoförlerin gerektiğinde koruma/silah taşıma gibi sorumlulukları olduğunu ve adrese götürülen kişilerin takibinden patrona karşı sorumlu olduklarını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Buse Sarı
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