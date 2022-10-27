Müge Anlı’da günlerce konuşulmuş dede Hasan Yağal tutuklanmıştı! Türkiye’yi sarsan minik Müslüme davasında flaş gelişme: ’Kesin ölüm nedeni...’

AİLE YAKINLARI DİNLENDİ

Tutuklu sanık dede Hasan Yağal, Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, aile bireyleri katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada bazı aile yakınları bulundukları kentlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.

