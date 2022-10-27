Kiracıları çıkarmak istedi hayatının şokunu yaşadı! Balyoz ve hiltilerle daldılar: 500 bin TL masraf var
Diyarbakır'da 2019'da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen, evde bulunan sözleşmesiz kiracıları çıkarmak istedi. Kiracılar evden çıkmayınca hukuki yollara başvuran öğretmen mahkeme sonunda şok yaşadı. Mahkeme başvurusu sonrası kiracılar evi balyoz ve hilti ile tahrip ederken, dairede 500 bin TL'lik hasar oluştu.
Diyarbakır'da 2019'da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen S.S., dairenin eski sahibinin sözleşmesiz kiracılarını çıkarmak istedi. Kiracılar daireyi boşaltmayınca, S.S., hukuki yola başvurdu. Mahkeme yoluyla çıkarmak isteyince de kiracılar daireyi balyoz ve hilti ile tahrip etti. Evin tekrar oturulabilir hale getirilmesi için en az 500 bin TL masraf edilmesi gerekiyor.
Kentte öğretmenlik yapan S.S., 2019'da Yenişehir ilçesinde bir banka tarafından ilana verilen bir sitenin 8'inci katındaki daireyi satın aldı. Eski ev sahibinin kiracısı, S.S. ile bir sözleşmesi ve kontratı olmamasına rağmen uzun süre daireden çıkmadı. S.S., kiracının evi boşaltmasını istemesine rağmen bu isteğine karşılık bulamadı.
Yangında yaşamını yitiren H.Ç.'nin akrabaları, icra ve polis ekiplerinin gelişinden 2 gün önce iddiaya göre, balyoz ve hilti ile evi tahrip ederek inşaat alanına çevirdi. Olayın ardından S.S., avukatı aracılığıyla şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri siteye gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını aldı.