Kiracıları çıkarmak istedi hayatının şokunu yaşadı! Balyoz ve hiltilerle daldılar: 500 bin TL masraf var

Diyarbakır'da 2019'da bankadan satılığa çıkarılan evi alan öğretmen S.S., dairenin eski sahibinin sözleşmesiz kiracılarını çıkarmak istedi. Kiracılar daireyi boşaltmayınca, S.S., hukuki yola başvurdu. Mahkeme yoluyla çıkarmak isteyince de kiracılar daireyi balyoz ve hilti ile tahrip etti. Evin tekrar oturulabilir hale getirilmesi için en az 500 bin TL masraf edilmesi gerekiyor.