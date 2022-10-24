Dünya Türkiye'deki "Noel Baba" keşfini konuşuyor! O ilimize gelmek için hepsi sıraya girdi

Prof. Dr. Eravşar, kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını da söyledi. Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eravşar, verdiği röportajda, bu alanda kazı çalışmalarını yıllarca gerçekleştiren Prof. Dr. Urs Peschlow, Prof. Dr. Yıldız Ötüken ile Prof. Dr. Sema Alpaslan'ın, son dönem bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ebru Fındık'ın ve Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in titiz, anlamlı ve önemli katkılar sağladığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon sürecini son derece dikkatli ve özenli takip ettiğini belirtti.