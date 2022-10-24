Dünya Türkiye'deki "Noel Baba" keşfini konuşuyor! O ilimize gelmek için hepsi sıraya girdi
Son dakika haberi | Noel Baba olarak bilinen Hıristiyanlar için önemli olan Aziz Nikolaos'un mezar yerinin tam keşfiyle ilgili yapılan çalışma dünya gündemine oturdu. Antalya'da yapılan çalışmalar dünya çapında birçok gazetede manşet olurken, yurt dışından birçok arkeolog ve araştırmacının da incelemeler yapmak için izin başvuruları yaptığı öğrenildi.
'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin haber, dünya basınında geniş yankı buldu.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi.
Prof. Dr. Eravşar, kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını da söyledi. Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eravşar, verdiği röportajda, bu alanda kazı çalışmalarını yıllarca gerçekleştiren Prof. Dr. Urs Peschlow, Prof. Dr. Yıldız Ötüken ile Prof. Dr. Sema Alpaslan'ın, son dönem bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ebru Fındık'ın ve Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in titiz, anlamlı ve önemli katkılar sağladığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon sürecini son derece dikkatli ve özenli takip ettiğini belirtti.
DÜNYADA MANŞET OLDU
Ortaya çıkan yeni keşiflerin DHA tarafından gündeme getirilmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Konuya ilişkin Eravşar'la yapılan röportaj, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de haber oldu, Daily Mail, The Sun, The Express, LBC, Newyork Post, Fox News, Washington Times, News 24 gibi medya kuruluşlarında yayınlandı.