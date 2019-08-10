Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

Genetik rahatsızlığı sonucu uzun mesafe yürüyemeyen minik Irmak'ın kaçırıldığı üzerinde durulurken, son gören komşu Himmet A. canlı yayında istismarı ve cinayeti itiraf etti. Parasızlıktan dolayı kadınlarla birlikte olamadığını söyleyen vahşi katil Irmak'ın cansız bedenini Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını da itiraf etti.