Günlük burç yorumları – 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Ağustos Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bekar olan Koç'lar aşk hayatınızla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Söz konusu duygusal konular olduğunda verdiğiniz tepkimeler bazen net olamayabiliyor.
Bugün maddi olarak kendini garanti altına alma ihtiyacı hissedebilir, birikim ve ek gelir araştırmaları yapabilirsin. Bugün kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz. Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Fakat duygularınızı paylaşmak istemiyorsunuz. Kişisel zevklerinizde aşırılığa kaçmamalı ve isteklerinize belli bir sistem getirmelisiniz.
BOĞA
Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki anlamda bir erkeğin desteğini görebilirsiniz. Fırsatları bugünlerde iyi değerlendirmenizde fayda var.
Bugün detaylandırmak istediğin konularda aksilikler çıkabilir. Parasal konularda kaygıların artabilir. Bugün yatırım konusunda kafanız oldukça işler çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gizlilik size yakışmıyor. Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, bulunduğunuz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle zihinsel çatışmalar yaşayabilirsiniz.
İKİZLER
İş ve eğitim meselelerinin hayatınızda önem kazanacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Meslek ve duygusal hayat için kendinizi net ifade etmeniz önemli.
Eleştiriye açık olduğun bir gerçek ama bugün değil! En ufak bir cümleden dahi birçok anlam çıkarabilirsin. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Onları yaptıkları her harektten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Bulunduğunuz ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün çelişkiler içinde kalmak istemiyorsanız, çevrenize müdahale etmekten sakınmalısınız.
YENGEÇ
İş alanında kendinizi göstermek için daha atik davranmalısınız. Sağlık bakımından ise özellikle boğaz şişmesi, geniz akıntısına dikkat etmeniz gerekmekte.
Çalışıyorsan birtakım projelere öncülük etmen gerekebilir. İkili ilişkilerde zorlu durumlar söz konusu olabilir. Partnerinizle beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecektir.. Bugün partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek senin için hayal kırıklığı olabilir. Siz en iyisi kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.
ASLAN
Hem maddi hem manevi sizler için oldukça güçlü bir süreç. Güneş burcunuzda seyahat ederken dileklerinizi iyi yönde düşünerek adım atmanız gerekiyor...
Telefon konuşmaları, geleceğin için önemli olabilir. Bugün olaylara tepki vermeden önce anlamaya çalışmayı denemelisin. Çevresel koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu daha kolay yakalayabileceksiniz. Bugün içinizdeki enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.