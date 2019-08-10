Günlük burç yorumları – 10 Ağustos 2019 Cumartesi

YENGEÇ

İş alanında kendinizi göstermek için daha atik davranmalısınız. Sağlık bakımından ise özellikle boğaz şişmesi, geniz akıntısına dikkat etmeniz gerekmekte.

Çalışıyorsan birtakım projelere öncülük etmen gerekebilir. İkili ilişkilerde zorlu durumlar söz konusu olabilir. Partnerinizle beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecektir.. Bugün partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek senin için hayal kırıklığı olabilir. Siz en iyisi kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.