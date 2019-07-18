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Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. Özellikle son dönemde Palu ailesi ve Ecrin Bebek olayı çok konuşuldu. İşte Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar.

18.07.2019 09:58 - Son Güncelleme: 18.07.2019 10:33
Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

ATV ekranlarında 2008 yılından bu yana kesintisiz yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert inanması güç, film senaryolarından çıkmış konu ve konuklarıyla izleyiciyi ekran başına bağlıyor.

Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

Müge Anlı'da, cinayetler, kayıplar, çocuk istismarı, şiddet ve nice olay ele alındı. İçlerinden bazıları var ki hala hafızalarda. Bizde sizler için Müge Anlı'nın programında çözülen olayları derledik. Hatırladıkça inanamayacaksınız.

Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

IRMAK KUPAL

2016 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan olayda, 3,5 yaşındaki minik Irmak Kupal evinin önünde oynarken ortadan kayboldu. Babası Bilal Kupal, arama çalışmalarından sonuç alamayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu ve yardım istedi.

Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

Genetik rahatsızlığı sonucu uzun mesafe yürüyemeyen minik Irmak'ın kaçırıldığı üzerinde durulurken, son gören komşu Himmet A. canlı yayında istismarı ve cinayeti itiraf etti. Parasızlıktan dolayı kadınlarla birlikte olamadığını söyleyen vahşi katil Irmak'ın cansız bedenini Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını da itiraf etti.

Müge Anlı'da Ecrin Bebek'in katili kim? İşte çözülen cinayetler ve olaylar!

Minik Irmak'ın vahşice öldürülmesinin ardından da bir aile faciası yaşandı.

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