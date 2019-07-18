Aslanı korkutan karşılaşma böyle görüntülendi! Görenler şoke oldu
Kaplandan sonra dünyanın en büyük ikinci kedisi olan aslanlar savanların en büyük yırtıcısıdır. Erkek aslanlar kuyruğu ile beraber 2,70m civarıyken ortalama 250 kg ağırlığındadır. Dişi aslanlar ise bunun neredeyse yarısıdır. Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Daha önce Youtube`de yayımlanan videoda, bir grup aç aslan tarafından kuşatılan firavun faresi aslanlara yem olmamak için can havliyle mücadele ediyor. Aslan kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir.
Erkek aslanların başının etrafında görkemli bir yele bulunmaktadır. Bu görkemli ve güzel yele erkek aslan sinirlendiği zaman kabarır. Güçlü ve cesur olan aslan orman ve hayvan kralı olaran ünvan kazanmıştır. Kükrediğinde 4km uzaktan sesi çok rahat bir şekilde duyulabilmektedir. Afrika aslanları savan bölgelerde, fundalarda ve sazlıklarda hayatlarını sürdürürler. 20 bireylik sürüler halinde yaşayan bu kedileri bir ya da daha fazla erkek aslanın olduğu bir grup yönetir. Afrika aslanları günde 20 saatte uyuyarak daha çok geceleri faaliyet gösterirler.
Aslanlar Ne Yer, Nasıl Beslenir?
Aslanlar etobur hayvanlar olmasına rağmen yere düşen bir meyve bulduklarında yerler. Avlanma görevini çoğunlukla dişileri yapar fakat öncelik erkeğindir. Avının ilk olarak iç organlarını yemeye başlayan aslan iç organlardan sonra arka bölümünü yer daha sonrasında baş bölümüne doğru ilerler. Protein, yağ, karbonhidrat ve vitamini yedikleri meyvelerden ya da hayvanların iç organlarından sağlamaktadır. Aslanlar çoğunlukla antiloplarla zebraları avlamaktadır. Nadirende olsa çiftlik hayvanlarına da saldırarak yedikleri olmaktadır. Diğer tükettikleri hayvanlar ise şu şekildedir afrika ceylanı, su antilobu, kudu, zürada, bufalo, çessebe, saz ceylanı.