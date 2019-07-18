Günlük burç yorumları – 18 Temmuz 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Temmuz Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Karşı cinsin çekiminize kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. Karar almakta gecikmediğinizden emin olun. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Fakat ısrarcı tutum izlememeye çalışın, sorunlar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirleyecek ve başlangıçlar konusunda cesaretli davranacaksınız.
BOĞA:
Önünüzdeki sonsuz seçenekleri bazen kısıtlı dar bakış açısı ile göremeyebilirsiniz. Konfor alanınızın dışına çıkamıyor olduğunuz bir zamandasınız. Öğrenme kabiliyetinizin çok yüksek olmasından dolayı, birçok konuda aynı anda aktivite göstereceksiniz Finans konularında size fikirler verecekler, akılcı ve mantıklı yaklaşımları ilginizi çekecektir. Onlarla ortak aktiviteler gerçekleştireceksiniz.
İKİZLER:
Size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için disiplinle olaylara dahil olmanız çok önemli. Kısa vadelere hedeflerinizi bölerek hareket etmeniz oldukça önemli. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız. Seçtiğiniz konularda ömür boyu sürecek başarıların altına imza atabilirsiniz. Bugün görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
YENGEÇ:
Yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin. İş alanında güzel haberler alacaksınız. Kazanç sağlamanızda çevresel faktörler etkin rol alacak. Hayatınızda kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Siz sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için, farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN:
Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyorsunuz. Kariyer hedefiniz olsun ancak hırslı olmayın çünkü hayat hedeflerden ibaret değildir. Kendinizle barışık bir tutum sergilemeye devam ediyorsunuz. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. En önemlisi duygusal yaşantınızda abartılardan uzak kalmalısınız. İlişkilerinizdeki pürüzleri fazla büyütmeyin.