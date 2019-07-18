Günlük burç yorumları – 18 Temmuz 2019 Perşembe

ASLAN:

Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyorsunuz. Kariyer hedefiniz olsun ancak hırslı olmayın çünkü hayat hedeflerden ibaret değildir. Kendinizle barışık bir tutum sergilemeye devam ediyorsunuz. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. En önemlisi duygusal yaşantınızda abartılardan uzak kalmalısınız. İlişkilerinizdeki pürüzleri fazla büyütmeyin.