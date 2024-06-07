Müge Anlı'da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Adamı kıyma yaptılar! Kardeşleri anlattı: Et görünce mideleri bulanıyor

Müge Anlı'nın programında izleyenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Başka bir adamla kaçtığı öğrenilen Güllü'nün daha sonra ise cinayet işlediği iddia edildi. Programın bugünkü bölümünde Güllü'nün ağabeyleri Durmuş Çolak ve Bayram Çolak stüdyoya geldi. İki kardeş, kardeşlerinin ve annelerinin bir adamı öldürüp, kıyma makinesinde çektiğini itiraf etti. Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici de bu iddiaları doğruladı. İzleyici, "Cennet salça yapıp satardı asla kendisi o makineden çekilmiş salçayı yemezdi. Dışarıdan alırdı" dedi. İşte tüyler ürpertici olayın detayları...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Müge Anlı'ya kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet'in, Güllü ile nikahı olmadığı ortaya çıktı. Güllü Çolak'ın başka bir adamla kaçtığı öğrenildi. Güllü'nün yeğeni Ahmet'in stüdyoya gelmesiyle olay bambaşka bir noktaya evrildi. Ahmet, babaannesi Cennet Çolak, halası Güllü Çolak ve amcası Taner'in bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini öne sürdü.
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİMLER YAYINDA
Programın 7 Haziran tarihli yayınında Güllü'nün ağabeyleri Durmuş Çolak ve Bayram Çolak da stüdyoya geldi. Ağabeyleri Güllü hakkında şoke edici suçlamalarda bulundu. Güllü Çolak ve annesi cennet Çolak ise yayına bağlanarak bu suçlamalara cevap verdi.
KIZLARIMI İSTİSMAR ETTİ
Güllü Çolak'ın 2 kız çocuğunu yetiştirme yurduna verdiği öğrenildi. Çocukları neden yurda verdin sorusuna Güllü Çolak'ın verdiği yanıt ise olay oldu. Çolak, Mehmet Genç'in kızlarını sıkıştırdığını ve istismar ettiğini bu nedenle yurda verdiğini söyledi.