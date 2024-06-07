Müge Anlı'da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Adamı kıyma yaptılar! Kardeşleri anlattı: Et görünce mideleri bulanıyor

Müge Anlı'nın programında izleyenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Başka bir adamla kaçtığı öğrenilen Güllü'nün daha sonra ise cinayet işlediği iddia edildi. Programın bugünkü bölümünde Güllü'nün ağabeyleri Durmuş Çolak ve Bayram Çolak stüdyoya geldi. İki kardeş, kardeşlerinin ve annelerinin bir adamı öldürüp, kıyma makinesinde çektiğini itiraf etti. Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici de bu iddiaları doğruladı. İzleyici, "Cennet salça yapıp satardı asla kendisi o makineden çekilmiş salçayı yemezdi. Dışarıdan alırdı" dedi. İşte tüyler ürpertici olayın detayları...