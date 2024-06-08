Sosyal medya onu konuşuyor! WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı babasından bakın nasıl cevap geldi

WhatsApp günlük iletişimin ötesine geçerek milyonlarca kullanıcının yaşamına eğlence katmaya devam ediyor. Özellikle gençler arasında popüler olan bu platform, paylaşılan komik mesajlaşmalarıyla sosyal medya ağlarında kısa sürede viral hale getiriyor. Twitter, Instagram ve Facebook gibi büyük platformlarda gençlerin mizah anlayışını yansıtan bu komik diyaloglar on binlerce kez paylaşılıyor ve büyük ilgi görüyor.