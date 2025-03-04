Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…
Gece yatınca başlayan öksürük krizleri ve burun tıkanıklığı uykuyu kabusa çevirebilir. Mart ayına girilmesi ile soğuk algınlığı ve grip etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çevrenizde sürekli öksüren, burnunu çeken biri varsa veya bu belirtileri bizzat yaşıyorsanız mevsimsel hastalıkların etkisini hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Peki geceleri öksürük krizi neden olur? İşte doğal ve etkili çözümler…
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Öksürük, ateş, baş ağrısı veya burun tıkanıklığı gibi grip belirtilerinin geceleri daha da şiddetlenir. Konuyla ilgili St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Dr. Diego Hijano, The New York Times'a açıklamalarda bulundu. Peki neden grip belirtileri gece artar? İşte öksürüğü hafifletmenin yolları...
GECELERİ ÖKSÜRÜK KRİZİ NEDEN OLUR?
Gece öksürüklerinin ve grip belirtilerinin ağırlaşmasının ardında birçok neden yatıyor. Bunların başında vücudun biyolojik saati, yani sirkadiyen ritim geliyor. Akşam saatlerinde bağışıklık sistemi daha aktif hale gelirken, virüslerle savaşan hücreler inflamasyona neden olabiliyor.
↪ Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Diego Hijano,
bu sürecin solunum yollarında tahrişe yol açarak semptomları daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca kortizol hormonunun sabah saatlerinde yüksek, akşam saatlerinde düşük olması, vücudun iltihaplanmayı baskılayıcı etkisini azaltıyor ve belirtilerin artmasına neden oluyor.
↪ Bir diğer faktör ise geniz akıntısı. Gün içinde yer çekimi sayesinde mukus kolayca temizlenirken, yatay pozisyondayken boğazın arka kısmında birikerek öksürük krizlerine sebep oluyor.
Dr. Juan Chiriboga-Hurtado, hareket halinde mukusun daha kolay temizlendiğini, ancak yatar pozisyondayken birikerek öksürüğü artırdığını söylüyor.
↪ Gece öksürüğünün şiddetlenmesinde, uyaran eksikliği de önemli bir rol oynuyor. Gün içinde çevresel faktörler nedeniyle dikkatiniz dağılırken, gece sessizlik içinde boğazınızdaki gıcığı daha fazla hissedebilirsiniz.
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, yatak odasındaki kuru havanın da solunum yollarını tahriş edebileceğini belirtiyor. Ayrıca alerji, astım ve reflü gibi rahatsızlıklar da gece daha belirgin hale geliyor. Bunların yanı sıra bazı tansiyon ilaçları gibi tedaviler de öksürüğü tetikleyebiliyor. Dr. Chiriboga-Hurtado