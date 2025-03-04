Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

↪ Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Diego Hijano, bu sürecin solunum yollarında tahrişe yol açarak semptomları daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca kortizol hormonunun sabah saatlerinde yüksek, akşam saatlerinde düşük olması, vücudun iltihaplanmayı baskılayıcı etkisini azaltıyor ve belirtilerin artmasına neden oluyor.

↪ Bir diğer faktör ise geniz akıntısı. Gün içinde yer çekimi sayesinde mukus kolayca temizlenirken, yatay pozisyondayken boğazın arka kısmında birikerek öksürük krizlerine sebep oluyor. Dr. Juan Chiriboga-Hurtado, hareket halinde mukusun daha kolay temizlendiğini, ancak yatar pozisyondayken birikerek öksürüğü artırdığını söylüyor.