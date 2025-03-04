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Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

Gece yatınca başlayan öksürük krizleri ve burun tıkanıklığı uykuyu kabusa çevirebilir. Mart ayına girilmesi ile soğuk algınlığı ve grip etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çevrenizde sürekli öksüren, burnunu çeken biri varsa veya bu belirtileri bizzat yaşıyorsanız mevsimsel hastalıkların etkisini hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Peki geceleri öksürük krizi neden olur? İşte doğal ve etkili çözümler…

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takvim.com.tr
Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

Öksürük, ateş, baş ağrısı veya burun tıkanıklığı gibi grip belirtilerinin geceleri daha da şiddetlenir. Konuyla ilgili St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Dr. Diego Hijano, The New York Times'a açıklamalarda bulundu. Peki neden grip belirtileri gece artar? İşte öksürüğü hafifletmenin yolları...

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

GECELERİ ÖKSÜRÜK KRİZİ NEDEN OLUR?

Gece öksürüklerinin ve grip belirtilerinin ağırlaşmasının ardında birçok neden yatıyor. Bunların başında vücudun biyolojik saati, yani sirkadiyen ritim geliyor. Akşam saatlerinde bağışıklık sistemi daha aktif hale gelirken, virüslerle savaşan hücreler inflamasyona neden olabiliyor.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

↪ Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Diego Hijano, bu sürecin solunum yollarında tahrişe yol açarak semptomları daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca kortizol hormonunun sabah saatlerinde yüksek, akşam saatlerinde düşük olması, vücudun iltihaplanmayı baskılayıcı etkisini azaltıyor ve belirtilerin artmasına neden oluyor.

↪ Bir diğer faktör ise geniz akıntısı. Gün içinde yer çekimi sayesinde mukus kolayca temizlenirken, yatay pozisyondayken boğazın arka kısmında birikerek öksürük krizlerine sebep oluyor. Dr. Juan Chiriboga-Hurtado, hareket halinde mukusun daha kolay temizlendiğini, ancak yatar pozisyondayken birikerek öksürüğü artırdığını söylüyor.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

↪ Gece öksürüğünün şiddetlenmesinde, uyaran eksikliği de önemli bir rol oynuyor. Gün içinde çevresel faktörler nedeniyle dikkatiniz dağılırken, gece sessizlik içinde boğazınızdaki gıcığı daha fazla hissedebilirsiniz.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

Dr. Chiriboga-Hurtado, yatak odasındaki kuru havanın da solunum yollarını tahriş edebileceğini belirtiyor. Ayrıca alerji, astım ve reflü gibi rahatsızlıklar da gece daha belirgin hale geliyor. Bunların yanı sıra bazı tansiyon ilaçları gibi tedaviler de öksürüğü tetikleyebiliyor.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

Dr. Chiriboga-Hurtado'ya göre, soğuk algınlığına bağlı gece öksürükleri genellikle diğer belirtilerle birlikte 5-7 gün içinde azalır. Ancak bazı kişilerde öksürük iki hafta veya daha uzun sürebilir. Eğer öksürük üç haftadan fazla devam ederse, altta yatan farklı bir sağlık sorunu olabileceğinden bir doktora danışmak önemlidir.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

GECE ÖKSÜRÜKLERİ NASIL GEÇER?

Dr. Hijano, mukusun yoğunluğunu azaltmak ve geniz akıntısını hafifletmek için gün boyunca bol su tüketmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca sıcak bir duş almak, tuzlu su içeren burun spreyleri kullanmak veya yatmadan önce burun temizliği yapmak da rahatlatıcı olabilir. Özellikle küçük çocuklarda bu yöntemler, burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olabilir.

Gece boyunca burun kanallarının kurumasını önlemek için bir nemlendirici cihaz kullanmak faydalı olabilir. Araştırmalara göre, ortam nem seviyesini %40-60 aralığında tutmak solunum yolu virüslerinin yayılmasını azaltabilir ve hastalık sürecinde öksürük ve tıkanıklık gibi semptomları hafifletebilir.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

↪ Yetişkinler için, öksürüğü baskılayan dekstrometorfan içeren ilaçlar, öksürme isteğini azaltarak rahatlık sağlayabilir. Ayrıca, öksürük ekspektoranları, mukusun yoğunluğunu düşürerek sökülmesini kolaylaştırır ve bu ilaçlar eczanelerde farklı kombinasyonlar halinde mevcuttur. Bazı kombinasyonlar burun tıkanıklığı ve geniz akıntısını azaltan antihistaminikler de içeriyor.

↪ Öksürük ve boğaz tahrişi için bir diğer alternatif ise pastil veya bal kullanmaktır. Dr. Chiriboga-Hurtado, pastil ve balın boğazı nemlendirerek tahrişi engellediğini, ayrıca öksürüğün uykuya engel olabileceği için dinlenmenin iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Bu yöntemler, uykusuzluğunuzu gidermeye ve rahatlamanızı sağlamaya yardımcı olabilir.

Geceleri öksürük krizi neden olur? Şiddetlenen grip belirtileri için doğal ve etkili çözümler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)