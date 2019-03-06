Müge Anlı'da Asım Bayram cinayetinde şok olay! Canlı yayında yakayı ele verdi

ASIM BAYRAM NEREDE?

Müge Anlı canlı yayınında günler bu sorunun yanıtı aranıyor. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın sır dolu kaybında şoke eden gelişmeler yaşandı. 22 Ocak tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınmayan Asım Bayram'ın evi ve çok merak edilen kasası nihayet incelendi. Peki Asım Bayram'ın evinden ne çıktı? Öte yandan Asım Bayram'ın hayat arkadaşı Ferluga Hanım'ın verdiği çelişkili ifadeler canlı yayına damgasını vurdu.