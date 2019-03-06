Regaip Kandili sözleri Resimli kandil mesajları - 2019 hadisli ayetli güzel Regaip kandili sözleri
Regaip gecesi dua edin ve dostlarınıza resimli kandil mesajları atın. Regaip kandili resimli mesajları ile bu gece okunacak dualar bu sayfada sizlerle. Üç ayların başlangıcı olan Regaib'e ismini melekler vermiştir. Recep ayının ilk Perşembesini Cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Her Cuma gecesi kıymetlidir, bu iki kıymetli gece bir araya ulaşınca, daha da kıymetli oluyor.
Duaların kabul olduğu Regaib kandili. En güzel ve yeni Regaip Kandili mesajlari takvim.com.tr tarafından sizlere hazırlandı. Resimli regaip kandili mesajlarını cepten SMS olarak atabilirsiniz. İşte hadisli ve ayetli kandil mesajları ve peygamberimizin özel duası; Regaip kelime manası olarak bol ihsan demektir.
Haliyle Regaip kendilinde kılınan namazın ihsanı bol, edilen duanın kabulu yüksektir. İhsan gecesi olan Regaip kandilinde mesajlarla dostlarınızı hatırlamayı unutmayın! Sizler için cepten atabileceğiniz resimli kandil mesajlari ve hadisli kutlama sözlerini derledik. Regaip Kandili mesajlarına geçmeden önce peygamberimizin okuduğu kandi duasını da paylaşalım. Bu gece bu duayı edin : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".
REGAİB KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI
*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
*Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.