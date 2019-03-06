Yeşilçam'ın çocuk yıldızının son haline bakın! Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı

Bizler onları minicik halleri ile tanıdık. Sevimli tavırları, kendileri gibi ışıl ışıl yetenekleri ile kimisi dizi ve filimleri, kimisi sesleri ile evlerimize konuk oldu. Pek çoğu daha sonra ortadan kayboldu. Onlardan biri de Kapıcılar Kralı filminde Kapıcı Seyit'in oğlu İbraam'ı. Siz fotoğrafa aldanmayın. Bu tabi ki sosyal medyanın azizliğinden biri.

Peki ya Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali.