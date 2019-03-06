Yeşilçam'ın çocuk yıldızının son haline bakın! Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ıydı
Deyimi yerindeyse hepsi el kadar çocuklardı. Şimdi koca koca insanlar oldular ama akıllarımıza hal o minik halleri var. Tabi ki çocuk oyuncu ve şarkıcılardan bahsediyoruz. Onlardan biri de Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı'nda Kapıcı Seyit'in oğlu İbram'ı canlandıran Hüsnü Yıldız. Arada yıllar geçti. Bakın bir zamanların çocuk oyuncuları şimdi ne hallerde.
06.03.2019 15:12
- Son Güncelleme: 08.03.2019 08:14
Bizler onları minicik halleri ile tanıdık. Sevimli tavırları, kendileri gibi ışıl ışıl yetenekleri ile kimisi dizi ve filimleri, kimisi sesleri ile evlerimize konuk oldu. Pek çoğu daha sonra ortadan kayboldu. Onlardan biri de Kapıcılar Kralı filminde Kapıcı Seyit'in oğlu İbraam'ı. Siz fotoğrafa aldanmayın. Bu tabi ki sosyal medyanın azizliğinden biri.
Peki ya Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali.
DİĞER GALERİLER