Müge Anlı’da aranan minik Lina Nazlı Erbay’ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Mehmet Aksu ve sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı

CESEDİ BATTANİYEYE SARDIM, NAİME'NİN YATTIĞI YERE BIRAKTIM

Lina Nazlı'nın cesedini battaniyeye sararak, yan odada uyuyan kardeşi Naime Ceyda'yı uyandırarak onun yerine taşıdıklarını anlatan Aksu, "Ben çocuğun battaniyeye sarılı cesedini kucağıma aldım. Muhabbet diğer odada uyuyan Naime Ceyda'yı kucaklayıp bizim odaya getirdi, ben de ölmüş olan çocuğun cesedini yan odaya götürüp çekyatın üzerine battaniyeye sarılı vaziyette bıraktım" dedi.

CESEDİ YAKALIM, PARÇALARINI GÖMELİM

Sevgilisi Muhabbet Toz'un ölen Lina Nazlı'nın cesedini yakmayı teklif ettiğini öne süren Aksu, şöyle devam etti:

"Muhabbet bana, 'bu çocuğun cesedini yakayım, parçalarını bir yere gömeyim, kurtulayım' dedi. Ben de 3 çocuğum olduğunu ve böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana iş yerime götürüp, derin dondurucu alarak, cesedi dondurucuya koymayı teklif etti. Ceset sürekli gözümüzün önünde olacağı için kimsenin bulma ihtimali olmayacağını söyledi. Ben buna da karşı çıktım ama ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım. İş yerime yakın bölgede 5 bin liraya bir derin dondurucu satın aldık. Bir saat sonra derin dondurucuyu iş yerine getirdiler. Biz de Muhabbet ile aracıma binerek evden Lina Nazlı'nın battaniyeye sarılı cesedini iş yerine getirip, derin dondurucunun içerisine koyduk."