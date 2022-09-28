Müge Anlı ortaya çıkardı Türkiye bu olayı konuştu! Lina Nazlı Erbay’ın cenazesinde ağlatan anlar

Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan eşi Abdurrahman Erbay'dan yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. 3 ay önce resmi olarak boşanan Melisa İlhan, iddiaya göre ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu.