Müge Anlı ortaya çıkardı Türkiye bu olayı konuştu! Lina Nazlı Erbay'ın cenazesinde ağlatan anlar
Müge Anlı'da ortaya çıkarılan Gaziantep'teki vahşetin ardından 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi defnedildi. Darp edilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda saklanan küçük kızın babası Abdurrahman Erbay'ın cenazede büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Baba Erbay kızı üşümesin diye polar hırkasını tabutun üzerine örttü. Dehşet veren olaya ilişkin de ayrıntılar da netleşti. Küçük kızın katil zanlısı Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz'un ifadeleri ortaya çıktı.
Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan eşi Abdurrahman Erbay'dan yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. 3 ay önce resmi olarak boşanan Melisa İlhan, iddiaya göre ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu.
Pazartesi günü bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, kayıp kızlarının bulunmasını istedi. Melisa İlhan'ın yaşadıklarını anlattığı programa telefonla katılan Kiraz Alkurt, küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine eve giden ekipler Naime'yi teslim aldı, Kiraz Alkurt ise gözaltına alındı.
MONTUNU TABUTUNA SARDI
Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.