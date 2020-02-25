Haberler Galeri Yaşam Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...

25.02.2020 15:44 - Son Güncelleme: 25.02.2020 15:45
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler

Buldukları her şeyi didik didik ederek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu delik deşik etti.

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içinden çıkanları izleyicilerle paylaştı. Fenomen YouTuber'ların videosu internette izlenme rekorları kırdı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler
Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı neler

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dikkatini yola vermeyince olanlar oldu! Saniyeler sonrasında bakın neler oldu
Dikkatini yola vermeyince olanlar oldu! Saniyeler sonrasında bakın neler oldu