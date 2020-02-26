Haberler Galeri Yaşam Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği olarak görülen bu oyuntular gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Gerçek ise bambaşka! Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 yıllık bir gizem saklı. Bu önemsiz görünen minicik delik, yüzyıllar öncesine ait bir mağaraya gidiyor... İşte akıllara durgunluk veren gizemli mağara...

26.02.2020 08:08 - Son Güncelleme: 26.02.2020 08:08
Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....
Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....
İşte mağaranın detayları...
Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....
Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....
Mağara, İngiltere'nin Shropshire kentinde bulunuyor.
Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün....
Mağarayı kuran kişilerse, haçlı seferlerinde büyük güç ve servet kazanmış Katolik askerler.
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'da aranan liseli 3 genç kız bulundu! Müge Anlı WhatsApp konuşmalarını ifşa etmişti...
Müge Anlı'da aranan liseli 3 genç kız bulundu! Müge Anlı WhatsApp konuşmalarını ifşa etmişti...