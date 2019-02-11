Müge Anlı canlı yayınında aranan Feride Ercan'ın sosyal medyada kendisinden küçük erkekler ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar belirlenen 5 erkekle ismi anılan kadın hakkındaki diğer iddialar ise kan dondurdu. Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ercan'ın komşusu, evine gelen kişinin zorla Feride Ercan ile ilişkiye girmeye çalıştığı, Feride Ercan'ın karşı koymasına karşılık kendisinin rahmine sert bir cisimle vurduğu ve kanamaya sebep olduğu, vücudunda sigara yanıklarının da olduğunu ifade etti. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan kan donduran gerçekler...
Müge Anlı'da aranan Feride Ercan'ın 5 erkekle birlikte olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!11.02.2019 10:11
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