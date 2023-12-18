Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Eski nişanlısına 'Bu senin cezan' diyerek 17 yaşındaki kız kardeşini kaçırdı! İddiaların odağındaki babanın söyledikleri Müge Anlı'yı çıldırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya, cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. İstanbul Esenyurt'ta kaybolan 17 yaşındaki Elif Nur Çelik'i aramak için annesi ve teyzesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne ve teyzenin olaya ilişkin iddiaları ise akıllara durgunluk verdi. Anne ve teyze 17 yaşındaki lise öğrencisi Elif Nur Çelik'in ablasının eski nişanlısı tarafından kaçırıldığı iddia etti. İddiaların odağındaki ismin babası yayına bağlandı ancak söyledikleri Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Elif Nur Çelik'in ablasının eski nişanlısı 22 yaşındaki Altuğ Dobluca tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Elif Nur'un annesi Nuray ve teyzesi Sunay hanım Elif Nur'u bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı.
"O SENİN CEZAN"
Ablaya attığı mesajlarda "o senin cezan" diyen Altuğ'un zararlı madde satışı yaptığı iddia edildi.
Teyze Sunay Hanım, " Elif Nur'un ablası, Altuğ'dan ayrıldı. Yasaklı madde satıyormuş. Elif Nur'un ablası, Altuğ'u telefondan engellemiş. Engellenince Elif Nur üzerinden mesajlar atmaya başlamış. Daha sonra Elif Nur'un aklını çelmiş" dedi.