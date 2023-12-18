Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Eski nişanlısına 'Bu senin cezan' diyerek 17 yaşındaki kız kardeşini kaçırdı! İddiaların odağındaki babanın söyledikleri Müge Anlı'yı çıldırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya, cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. İstanbul Esenyurt'ta kaybolan 17 yaşındaki Elif Nur Çelik'i aramak için annesi ve teyzesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne ve teyzenin olaya ilişkin iddiaları ise akıllara durgunluk verdi. Anne ve teyze 17 yaşındaki lise öğrencisi Elif Nur Çelik'in ablasının eski nişanlısı tarafından kaçırıldığı iddia etti. İddiaların odağındaki ismin babası yayına bağlandı ancak söyledikleri Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte detaylar...