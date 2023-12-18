Bursa'da streç filme sarılı ceset, yaralı sevgiliye 21 gün süren tecavüz! Dehşet evinden yeni detaylar ortaya çıktı: Ses çıkmasın diye...

Bursa'da geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlyas Sarıkaya sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Recep Özaslan'a kurşun yağdırdı. Cesedi önce çarşafa ardından streç filme sardı. Ardından sevgilisi F.O.'yu 7 kurşunla yaraladı. Yetmedi 21 gün boyunca pansuman yaptığı genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Türkiye'yi sarsan vahşet evinde yeni detaylar ortaya çıktı. İlyas Sarıkaya meğer ses çıkmasın diye bakın ne yapmış...
Olay, 22 Haziran'da Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile oturan İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı evine çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu.
Özaslan, ardından ağır yaralanan arkadaşına, 'Acı çekmesin' diyerek 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, İlyas Sarıkaya, sevgilisi F.O.'ya da aynı silahla ateş açtı.
*FOTOĞRAFTAKİ İLYAS SARIKAYA
Sarıkaya, ardından vücuduna 7 kurşun isabet eden kadına, cinsel saldırıda bulundu. Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra streç filme sarıp, bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlar ile pansumanını yaptığı sevgilisine ise yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunmaya devam etti.