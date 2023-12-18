Bursa'da streç filme sarılı ceset, yaralı sevgiliye 21 gün süren tecavüz! Dehşet evinden yeni detaylar ortaya çıktı: Ses çıkmasın diye...

1 Olay, 22 Haziran'da Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile oturan İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı evine çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabanca ile vurdu.

2 Özaslan, ardından ağır yaralanan arkadaşına, 'Acı çekmesin' diyerek 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, İlyas Sarıkaya, sevgilisi F.O.'ya da aynı silahla ateş açtı.