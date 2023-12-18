6 milyonluk gasp! Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp paraları çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de film gibi bir soygun olayı yaşandı. Döviz bürosu çalışanını takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.