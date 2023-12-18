6 milyonluk gasp! Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanının aracına çarpıp paraları çaldılar

İstanbul Bahçelievler'de film gibi bir soygun olayı yaşandı. Döviz bürosu çalışanını takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırararak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.
İstanbul Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler araca çarparak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.
Olay, Basın ekspres yolu üzerinde saat 11:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kuyumcukent'te 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı yanındaki kişi ile birlikte 34 CCU 633 plakalı araçlarına bindi.
İkili Bahçeşehir'de bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı.