SON DAKİKA: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! 3 sanığa 2’şer kez müebbet 1 sanık ise...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenen Büyükşen davasında yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada cezalar belli oldu. Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...
MÜEBBET HAPİS CEZASI!
Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
NELER OLMUŞTU?
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin evdeki kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya gidip olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mihr tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınanlar oldu. Daha sonra şüpheliler, serbest bırakıldı.