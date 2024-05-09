3, 2, 1 süre bitti! 63 sayılarının içerisindeki 36'yı sadece IQ'su 115 ve üstü olanlar buluyor

Göz yanılsamaları, insan zihnini aldatmanın ustaca bir yolunu bulmuştur. Mor bir arka plan üzerine yazılmış ve göz alıcı bir düzen içerisinde sıralanmış 63 sayıları arasında kaybolmuş olan gizemli 36, ilk bakışta basit gibi görünse de bulunması oldukça zordur. Bu çarpıcı optik illüzyon, izleyicileri dikkatlice bakmaya ve rakamlar arasında gizlenmiş olan sırrı çözmeye teşvik eder. Her bir rakamın dikkatlice incelenmesi gereken bu bulmaca, görsel zekayı sınırlarına kadar zorlar ve izleyiciyi şaşırtıcı bir deneyime davet eder.