Müge Anlı'da 4 aydır kayıp olan Çiğdem Yılmaz bulundu mu 15 yaşında evlendirildi! Mektup bırakıp kaçtı bir daha haber alınamadı
atv ekranlarında hafta içi her gin izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, 5 Kasım 2021'deki canlı yayınında 4 aydır kayıp olan Çiğdem Yılmaz'ın olayı ele alındı. 15 yaşında evlendirilen ve 2 çocuk annesi olan Çiğdem Yılmaz'ın nerede olduğu merak ediliyor. Çiğdem Yılmaz'ın annesi, İstanbul'dan Sakarya'ya geldiğini, kızının 4 aydır kayıp olduğunu ve bulunmasını istediğini belirtti. Peki, Müge Anlı Çiğdem Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Çiğdem Yılmaz'a ne oldu, bulundu mu? İşte konuyla ilgili detaylar..
05.11.2021 16:53
- Son Güncelleme: 05.11.2021 16:53
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası işleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Çiğdem Yılmaz aranıyor. 15 yaşında evlendirilen 2 çocuk annesi kadının nerede olduğu merak ediliyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası işleniyor. Ailesinin yaklaşık 5 aydır haber alamadığı Çiğdem Yılmaz'ın ailesi onu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Ardında bir mektup bırakan Çiğdem Yılmaz, mektubunda "zorla evlendirildim, aldatıldı, horlandım" cümlelerine yer vermiş.