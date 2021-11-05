Hatice Akarsu, oğlu Barış Akarsu'nun yanına defnedildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcının pankreas kanserinden ölen annesi Hatice Akarsu (66), Bartın'ın Amasra ilçesinde oğlunun mezarının yanında toprağa verildi. Haberin detayları...
Cenazede Selahattin Akarsu (67) oğlu Barışı'ın mezarının başına oturarak, "Hasret giderin bu akşam, bir gün ben de geleceğim. 'Oğlumun yanında huzur buluyordum' diyordun canım eşim, al oğlunun yanındasın, oğlum annen geldi yanına, seni çok istedi be oğlum, seni çok özlemişti be oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kaza sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu'ya 3 ay önce pankreas kanseri teşhisi konuldu.
Hatice Akarsu'nun cenazesi Ankara Şehir Hastanesi'nden alınarak öğle saatlerinde Amasra'ya getirildi.
Cenazeye Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycıoğlu, Barışseverler, yakınları ve ailesi katıldı.