Hatice Akarsu, oğlu Barış Akarsu’nun yanına defnedildi

Cenazede Selahattin Akarsu (67) oğlu Barışı'ın mezarının başına oturarak, "Hasret giderin bu akşam, bir gün ben de geleceğim. 'Oğlumun yanında huzur buluyordum' diyordun canım eşim, al oğlunun yanındasın, oğlum annen geldi yanına, seni çok istedi be oğlum, seni çok özlemişti be oğlum" diyerek gözyaşı döktü.