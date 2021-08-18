Eda Nur Kaplan'ın ölümünde son dakika gelişmesi! İntihar etmedi mi?
Türkiye'nin konuştuğu Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu, kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları sundu. İşte Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin çok konuşulacak iddia ve çarpıcı detaylar.
18.08.2021 13:02
- Son Güncelleme: 18.08.2021 13:11
Son dakika haberi... Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüz ettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı.
Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu.
Dosyada araştırılması gereken hususlar var. İntihar günü Eda Nur, saat 8 gibi annesine "Her şey yoluna girecek. İyiyim. Sen de üzülme. Yarın kahvaltı hazırla yanına geleceğim" diye mesaj atıyor. Ertesi gün için annesiyle plan yapıyor.