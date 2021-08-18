Eda Nur Kaplan’ın ölümünde son dakika gelişmesi! İntihar etmedi mi?

Dosyada araştırılması gereken hususlar var. İntihar günü Eda Nur, saat 8 gibi annesine "Her şey yoluna girecek. İyiyim. Sen de üzülme. Yarın kahvaltı hazırla yanına geleceğim" diye mesaj atıyor. Ertesi gün için annesiyle plan yapıyor.