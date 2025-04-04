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Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, hafta sonu için de yurdun neredeyse tamamına alarm verdi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

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takvim.com.tr
Meteoroloji’den kritik uyarı

Türkiye genelinde yeni haftada birçok bölgede sağanak yağış ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

🔊HAFTASONU İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul dahil birçok bölgeye uyarılarda bulundu. Cumartesi günü özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ederken, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzeybatıdan gelen serin hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanabilir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

Pazar günü ise yağışlar büyük ölçüde devam edecek ancak batı bölgelerde hava yer yer açabilir. İç kesimlerde ve doğuda sağanak yağışlar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilir bir serinlik yaşanabilir.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

☀️SICAKLIKLAR DOĞU KESİMLERDE ARTACAK

4 Nisan Cuma günü için yapılan tahminde sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

Üç Büyük Şehirde Hava Durumu Nasıl Olacak?
İSTANBUL
Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
ANKARA
Hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebilir.
İZMİR
Sıcaklık 20 derece seviyesinde olacak. Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji’den kritik uyarı

İşte 4 Nisan bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den kritik uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 13°C
Çok bulutlu,

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Çok bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, MGM)