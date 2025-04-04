Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Tüm yurtta etkili olacak! Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, hafta sonu için de yurdun neredeyse tamamına alarm verdi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…
takvim.com.tr
Türkiye genelinde yeni haftada birçok bölgede sağanak yağış ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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HAFTASONU İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul dahil birçok bölgeye uyarılarda bulundu. Cumartesi günü özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ederken, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzeybatıdan gelen serin hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanabilir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Pazar günü ise yağışlar büyük ölçüde devam edecek ancak batı bölgelerde hava yer yer açabilir. İç kesimlerde ve doğuda sağanak yağışlar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilir bir serinlik yaşanabilir.
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SICAKLIKLAR DOĞU KESİMLERDE ARTACAK
4 Nisan Cuma günü için yapılan tahminde sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
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Üç Büyük Şehirde Hava Durumu Nasıl Olacak? İSTANBUL Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. ANKARA Hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşecek. Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebilir. İZMİR Sıcaklık 20 derece seviyesinde olacak. Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.