Müge Anlı stüdyosunda hedef şaşırtmaya çalışmıştı... Meğer Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç sosyal medyadan paylaşmış: 'Hem öldür hem paylaş'
Müge Anlı stüdyosuna gelip hedef şaşırtmaya çalıştı! Erdal Sakız'ın katili meğer o isimmiş! Kendisiyle beraber eşi ve oğlu da cezaevine girdi. Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelmişti. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi. Kaybolan Erdal Sakız'ı (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Yaşananların ardından peş peşe gözaltılar geldi ve sonunda cinayet itirafı... Erdal Sakız cinayetinde şok detay da ortaya çıktı. Sakız'ın katili, ölüm haberini sosyal medya hesabında paylaşmış... O paylaşıma tepki yorumları yağdı. İşte Erdal Sakız'ın katili...
27.11.2022 11:50 - Son Güncelleme: 27.11.2022 11:50
TUTUKLANDI!
Müge Anlı stüdyosunda hedef şaşırtmaya çalışmıştı... Meğer Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç sosyal medyadan paylaşmış... Son dakika haberine göre Ersin Koç'un kendisiyle beraber eşi ve oğlu da cezaevine girdi. Sosyal medyadaki o paylaşıma ise 'Hem öldür hem paylaş' yorumları yağdı.
KABUSU GERÇEK OLDU
Karasu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece şüpheli şekilde ortadan kayboldu.
İlçede büfe işleten Erdal Sakız'ın cesedi Hendek Çamdağı'nda araç içinde bulunduğu öğrenildi.