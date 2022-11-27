Müge Anlı stüdyosunda hedef şaşırtmaya çalışmıştı... Meğer Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç sosyal medyadan paylaşmış: 'Hem öldür hem paylaş'

TUTUKLANDI!

Müge Anlı stüdyosunda hedef şaşırtmaya çalışmıştı... Meğer Erdal Sakız'ın katili Ersin Koç sosyal medyadan paylaşmış... Son dakika haberine göre Ersin Koç'un kendisiyle beraber eşi ve oğlu da cezaevine girdi. Sosyal medyadaki o paylaşıma ise 'Hem öldür hem paylaş' yorumları yağdı.