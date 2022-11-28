Bu resimde gizlenen hatayı yalnızca en yüksek IQ’ya sahip insanlar buluyor! IQ’su 150 olanlar bile bulamadı!

Burada sahilin pitoresk bir manzarasını görebilirsiniz. Gün batımının güzel manzarasının tadını çıkarırken plaj şezlongunda yatan bir kişi görülebilir.

Ancak resimde bir yanlışlık var.

Ne olduğunu ve nerede olduğunu görebiliyor musun?

Bu zeka oyununu çözerek zekanızı ve IQ'nuzu test edin.

Bu resimde neyin yanlış olduğunu bulmak için sadece 6 saniyeniz olduğunu unutmayın.

Ve senin zamanın şimdi başlıyor.